Kosem se konačno sreće sa svojim ocem, kojeg glumi srpski glumac: Ne propustite 23. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 23. epizode
Sreća zbog toga što je Mahfiruze uspela da sačuva nerođeno dete kratko traje, jer se harem pretvara u poprište novih optužbi. Nakon što Mahfiruze javno optuži Kosem da je pokušala da izazove njen pobačaj, sultan Ahmed odbija da poveruje u te tvrdnje, ali jasno poručuje da više neće tolerisati sukobe između njih. Dok sultanija Handan sumnja da iza svega stoji nova spletka, Mahfiruze nastavlja da širi priču o Koseminoj navodnoj ljubomori i tako dodatno pogoršava nemir haremu.
Odlučna da sazna gde joj se otac nalazi i ne popusti pod pritiscima sultanije Safije,Kosem kreće u opasnu potragu. Nakon što od Bulbul-age ne uspe da izvuče odgovor, primorava Dženet-kalfu da otkrije gde se njen otac nalazi. Vođena tim saznanjem, Kosem stiže do palate Indžil i uspeva da se posle dugog vremena zagrli sa Enzom. Međutim, njihov pokušaj bekstva neko prekida. Da li će Kosem ipak morati da se pokori zahtevima sultanije Safije?
Istovremeno, sultan Ahmed vodi ozbiljne državničke pregovore sa austrijskim izaslanikom, odlučno odbacujući zahteve cara Rudolfa i najavljujući novu vojnu strategiju. Dok planira obračun sa pobunjenicima i sanja o osvajanju Rima, na dvoru donosi i važnu odluku o braći Giraj, dok spletka Derviš-paše okreće braću jednog protiv drugog.
Kosem se, posle neuspelog pokušaja da spase oca, suočava sa novim poniženjem kada zatiče Mahfiruze u sve prisnijem odnosu sa sultanom Ahmedom. Mahfiruze otvoreno likuje pred celim haremom, tvrdeći da će upravo ona roditi prvog princa i da je sultan već odabrao ime Osman. Dok se Kosem nalazi pred sve većim iskušenjima, nove izdaje i opasni savezi prete da zauvek promene odnose na osmanskom dvoru.
Bonus video: