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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan je primio austrijske izaslanike Foto: Promo

Sadržaj 23. epizode

Sreća zbog toga što je Mahfiruze uspela da sačuva nerođeno dete kratko traje, jer se harem pretvara u poprište novih optužbi. Nakon što Mahfiruze javno optuži Kosem da je pokušala da izazove njen pobačaj, sultan Ahmed odbija da poveruje u te tvrdnje, ali jasno poručuje da više neće tolerisati sukobe između njih. Dok sultanija Handan sumnja da iza svega stoji nova spletka, Mahfiruze nastavlja da širi priču o Koseminoj navodnoj ljubomori i tako dodatno pogoršava nemir haremu.

Odlučna da sazna gde joj se otac nalazi i ne popusti pod pritiscima sultanije Safije,Kosem kreće u opasnu potragu. Nakon što od Bulbul-age ne uspe da izvuče odgovor, primorava Dženet-kalfu da otkrije gde se njen otac nalazi. Vođena tim saznanjem, Kosem stiže do palate Indžil i uspeva da se posle dugog vremena zagrli sa Enzom. Međutim, njihov pokušaj bekstva neko prekida. Da li će Kosem ipak morati da se pokori zahtevima sultanije Safije?

Kosem koristi Dženet-kalfu da sazna gde joj je otac Foto: Promo

Istovremeno, sultan Ahmed vodi ozbiljne državničke pregovore sa austrijskim izaslanikom, odlučno odbacujući zahteve cara Rudolfa i najavljujući novu vojnu strategiju. Dok planira obračun sa pobunjenicima i sanja o osvajanju Rima, na dvoru donosi i važnu odluku o braći Giraj, dok spletka Derviš-paše okreće braću jednog protiv drugog.

Kosem se, posle neuspelog pokušaja da spase oca, suočava sa novim poniženjem kada zatiče Mahfiruze u sve prisnijem odnosu sa sultanom Ahmedom. Mahfiruze otvoreno likuje pred celim haremom, tvrdeći da će upravo ona roditi prvog princa i da je sultan već odabrao ime Osman. Dok se Kosem nalazi pred sve većim iskušenjima, nove izdaje i opasni savezi prete da zauvek promene odnose na osmanskom dvoru.

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