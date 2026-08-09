Ekin Koč kao sultan Ahmed I u seriji "Sultanija Kosem"

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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ahmed najviše vremena provodi sa Kosem Foto: Promo

Sadržaj 24. epizode

Kosem tokom šetnje sa Ahmedom sreće Iskendera. Dok je ona hladna, u njemu i dalje postoje osećanja prema njoj. S druge strane, Kosem se nalazi pred najtežim izborom do sada. Kako bi spasila oca iz ruku sultanije Safije, primorana je da ispuni njen zahtev i Ahmedu otkrije dugo skrivanu tajnu o događajima koji su se odigrali tokom njegovog odsustva. U isto vreme, Safije još uvek odbija da ispuni svoj deo dogovora, ostavljajući Kosem u neizvesnosti i strahu za očev život.

Ahmed je bio na ivici da pređe granicu posle koje ne bi bilo povratka. Dok pokušava da razotkrije šta se zaista dogodilo, suočava se sa bolnim saznanjima koja menjaju njegov pogled na najbliže članove porodice. Razgovori sa majkom, sultanijom Halime i princom Mustafom otkrivaju delove istine koju su svi skrivali, zbog čega se sultan nalazi pred odlukom koja će zauvek promeniti odnose u dinastiji.

Sultanija Halime i dalje ne odustaje od opasnih planova Foto: Promo

Istovremeno, Derviš-pašu posećujeneko za koga je mislio da je mrtav i otkriva mu veliku izdaju. Derviš potom traži pisma od sultanije Fahrije, ali njihov susret prerasta u opasan obračun u kojem na videlo izlaze nove optužbe i tajne iz prošlosti.

Dok ceo dvor iščekuje Ahmedovu konačnu odluku, Halime i Safije su sve bliže stvaranju saveza, a Kosem shvata da njena borba tek počinje. Sudbina njene porodice i budućnost žena koje vladaju iz senke zavisiće od jedne sultanove presude, a njene posledice osetiće svi stanovnici palate.

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