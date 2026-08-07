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Glumac Momčilo Otašević našao se na meti internet prevaranata, zbog čega se oglasio na svom Instagram profilu i upozorio pratioce na zloupotrebu njegovog identiteta.

Naime, Otašević je objavio fotografiju lažnog TikTok naloga otvorenog na njegovo ime i otkrio da se nepoznata osoba preko tog profila predstavlja kao on i od ljudi traži novac, apelujući na sve da ne nasedaju na prevaru.

Foto: printscreen/instagram/olicmom

- VAŽNO!!! Lažni profil na TikToku, vara ljude i iznuđuje novac!!! Molim vas ko ima TikTok neka prijavi! Ne nasedajte - napisao je glumac, a potom pokazao i mejl koji je stigao jednoj ženi od lažnog naloga.

- Poštovana, hvala što ste nam se obratili. U ime Glumačke fondacije Momčilo Otašević, zadovoljstvo nam je formalno vas provesti kroz program "Sljedeća velika zvijezda", koji se provodi izravno pod pokroviteljstvom Momčila Otaševića. Cenimo vaš interes i inicijativu. Ako ispunjavate navedene uslove, vaš službeni obrazac odobrenja biće vam prosleđen bez odlaganja. Nakon potvrde, takođe ćete dobiti određenu lokaciju koja odgovara ulozi koju ćete glumiti. Molimo vas da pravovremeno dostavite sve potrebne dokumente i materijale kako biste olakšali proces pregleda. Veselimo se saradnji i želimo vam puno uspeha na ovom putu. S poštovanjem, Momčilo Otašević - podelio je poruku Momčilo uz upozorenje da je u pitanju prevara.

Foto: printscreen/instagram/olicmom

Suđenje i skandal sa bivšom

Podsetimo, glumac se 2023. godine našao u centru skandala nakon što su mediji objavili da je iza lajsni u hodniku stana svoje bivše partnerke, Jelene Perčin, postavio uređaj za prisluškivanje. Iako je Perčinova u međuvremenu odustala od krivičnog gonjenja, postupak nije obustavljen jer je socijalna radnica, čiji je privatni razgovor glumac navodno neovlašćeno snimio mobilnim telefonom tokom obaveznog savetovanja uoči razvoda, ostala pri tužbi. Osim toga, od njega potražuje i odštetu od 10.000 evra.

Foto: printscreen/instagram/olicmom

Nakon što mu je sudski poziv konačno uručen posle više neuspelih pokušaja dostave, Otašević se pojavio na ročištu. Pred sudom je izjavio da razume optužbe koje mu se stavljaju na teret, ali da se ne oseća krivim. Tokom postupka navedeno je i da glumac ima dvojno državljanstvo i mesečna primanja od oko 5.000 evra. Njegov branilac Imon Čoudhuri zatražio je da se javnost isključi sa suđenja kako bi zaštitio privatnost glumčeve dece, ali je sud taj predlog odbio.

Dok su se detalji sa suđenja danima nalazili u fokusu javnosti, a mediji pratili i privatni život njegove bivše supruge, Otašević je odlučio da se povuče iz cele situacije i napravi predah od pritiska koji je pratio čitav slučaj.

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