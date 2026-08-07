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Beograd je večeras bio svedok čistog pročišćenja i muzičkog transa! Čuveni roker Nik Kejv i njegov bend The Bad Seeds započeli su na prepunom Donjem Kalemegdanu koncert koji će se godinama prepričavati, a prizori sa scene pod vedrim nebom delovali su gotovo nadrealno.

Od prvog sekunda kada je kročio na binu na Donjem Kalmegdanu, šezdesetšestogodišnji rok "propovednik" Nik Kejv pokazao je energiju na kojoj bi mu pozavideli i decenijama mlađi muzičari. Kejv bukvalno nije stajao – leteo je po bini, trčao sa kraja na kraj i od prve sekunde uspostavio neverovatnu, gotovo magijsku vezu sa hiljadama okupljenih fanova.

1/39 Vidi galeriju Koncert Nika Kejva na Kalemegdanu Foto: Marko Karović

Ipak, vrhunac se dogodio kada se na samom početku koncerta spustio do prvih redova. U napadu čiste emocije i ekstaze, publika ga je doslovno nosila na rukama!

U jednom trenutku, scenografija i barijere između izvođača i mase u potpunosti su nestale – Kejv je klečao dok su ga fanovi pridržavali na rukama i ramenima, dok je sa neverovatnom strastvenošću pevao stihove koji seku dušu.

00:41 Nik Kejv Koncert Izvor: Kurir

Pored nestvarne energije, zvuk benda The Bad Seeds bio je besprekoran, a Kalemegdan je grmeo u ritmu njegovih najvećih hitova. Beogradska publika mu je uzvratila svom snagom, dokazavši još jednom da je veza između ovog grada i rokerske legende neraskidiva.

Oni koji su večeras došli na Donji Kalemegdan svakako neće prisustvovaati samo običnom koncertu – prisustvoveće pravom muzičkom i emotivnom spektaklu.

00:38 Ludilo na Kališu: Nik Kejv odmah sišao u publiku, ljudi ga nose Izvor: MONDO

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