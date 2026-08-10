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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem i sultan Ahmed I
Kosem u Ahmedu pronalazi utehu Foto: Promo

Sadržaj 25. epizode

Kosem juri da stigne da spasi svog oca Enza, čiji život visi o koncu. Surova igra sultanije Safije ostavlja dubok trag na nju, pa se, posle događaja koji će joj zauvek promeniti život, zaklinje na osvetu. Dok sultanija Handan odlazi u Staru palatu, Safije je uverena da je učvrstila svoju moć, ne sluteći da je upravo stvorila najopasniju protivnicu.

Osam meseci kasnije, odnosi na dvoru potpuno su se promenili. U odsustvu sultanije Handan, Kosem je postala najbliža osoba sultanu Ahmedu i njegova najveća zaštitnica, dok Safije smišlja novi plan kako bi je potisnula iz njegovog života. U harem stiže lepa Poljakinja Katerina, za koju Safije očekuje da će osvojiti sultanovo srce i ugroziti Kosemin položaj. U međuvremenu, pripreme za venčanje sultanije Fahrije i Derviš-paše donose nove tenzije i bude stare ljubavi.

Sultanija Safije sa devojkama iz harema
Sultanija Safije bira devojku koja će ukrasti srce sultanu Ahmedu Foto: Promo

Sultanija Handan je već osam meseci u Staroj palati. S druge strane, Kosem započinje svoju osvetu. Pošto razotkrije Dženet-kalfu i Nasipa, dvoje Safijinih ljudi završavaju u tamnici i suočavaju se sa najtežom kaznom. Dok Dženet pokušava da spase sopstveni život, otkriva da zna tajnu koja bi mogla da uništi sultaniju Safije i njenu ćerku Fahrije. Hoće li Kosem uspeti da sazna istinu pre nego što bude kasno?

Dok Ahmed donosi važne odluke koje menjaju odnose na dvoru i unapređuje Zulfikar-agu na jednu od najuticajnijih dužnosti u carstvu, Kosem učvršćuje svoje mesto uz sultana. Međutim, Safije ne odustaje od svojih planova i priprema novi udar, odlučna da Kosem zaustavi pre nego što postane najmoćnija žena Osmanskog carstva.

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Bonus video: 

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Turistički vodič Muzafer Ozdemir o periodu sultanije Kosem  Izvor: Kurir/ M.F.