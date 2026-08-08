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Sredina devedesetih bila je era medijskog spektakla i nesputanih zvezda, a retko koja veza je to bolje pokazala od kratkotrajne, ali eksplozivne romanse između kraljice popa Madone i najozloglašenijeg "lošeg dečka" NBA lige, Denisa Rodmana. Njihova priča, koja je trajala tek nešto više od dva meseca 1994. godine, postala je kulturološki fenomen o kojem se i danas govori. Spojila je dva naizgled nespojiva sveta i stvorila sagu ispunjenu strašću, egom i, prema tvrdnjama jednog aktera, jednom neverovatnom poslovnom ponudom koja je ušla u legendu. I dok je Madona o svemu uglavnom ćutala, Rodman je bio i više nego spreman da podeli svaki, pa i najintimniji, detalj.

Foto: Ramey Photos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kad je kraljica popa odlučila da želi "lošeg momka"

Početkom devedesetih, Madonina karijera prolazila je kroz izazovan period. Njen album "Erotica" iz 1992. zabeležio je slabiji uspeh, a film "Body of Evidence" iz 1993. naišao je na loše kritike. S druge strane, Denis Rodman, tada igrač San Antonio Spursa, bio je u munjevitom usponu, ne samo kao vrhunski sportista, već i kao medijska ličnost poznata po kršenju pravila. Prema Rodmanovim rečima, upravo je pevačica načinila prvi korak. U jednom intervjuu ispričao je kako je na televiziji izjavila da misli da je "Dennis Rodman je*eno kul" i da želi da ga upozna.

U galeriji pogledajte Madonu s trenutnim, 36 godina, mlađim dečkom:

1/5 Vidi galeriju Madona i 36 godina mlađi fudbaler Akim Moris u vezi su 2 godine Foto: Printscreen/Instagram, B4859 / Avalon / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Proganjala me u San Antoniju. Svaki dan kad bih došao na trening, rekli bi mi: 'Denise, Madona te stalno zove!'", prisetio se. Njegova prva reakcija bila je potpuno zanemarivanje. "Mislio sam da je njena muzika s*anje, čist bubblegum", priznao je. Ipak, pevačica nije odustajala. Uskoro se lično pojavila na njegovoj utakmici u Los Anđelesu. "Sedela je u prvom redu sa svojim prijateljicama, izgledala je baš 'madonovski'", opisao je.

"Nakon utakmice, sedela je kod mog ormarića. Pitao sam je: 'Koji đavo radiš ovde?' Nisam je pozvao. Jednostavno je ušla i sela." Dok su ostali igrači, umotani samo u peškire, tražili fotografiju s njom, Rodman je konačno popustio. Te večeri otišao je u njenu kuću i romansa je započela.

Foto: Profimedia

Poziv iz Vegasa: "Ovuliram, dođi odmah"

Najpoznatiji i najbizarniji detalj njihove veze, koji je Rodman ponovio nebrojeno puta u intervjuima i svojoj autobiografiji "Bad As I Wanna Be" iz 1996. godine, jeste tvrdnja da mu je Madona ponudila 20 miliona dolara da joj napravi dete.

Prema njegovoj priči, pevačica je bila opsednuta idejom da postane majka, a on je bio njen izbor za oca. Vrhunac te priče dogodio se jedne noći dok je Rodman bio u Las Vegasu, usred kockanja.

Foto: Ramey Photos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Podigao sam slušalicu, a Madona je rekla: 'Ovuliram, ovuliram. Dovuci svoje du*e ovamo'", napisao je u knjizi. Bez mnogo razmišljanja, ostavio je žetone na stolu, seo na privatni avion koji mu je poslala i odleteo pet sati do Njujorka. "Obavili smo svoje. Kad smo završili, stajala je na glavi u pokušaju da podstakne začeće - kao i svaka devojka koja pokušava da zatrudni. Nakon toga, odleteo sam nazad u Las Vegas i nastavio igru tamo gde sam stao."

Madona nikada nije javno komentarisala ovu anegdotu, ostavljajući je da živi kao deo divlje romanse Madone i Rodmana, ispričane isključivo iz njegove perspektive.

U galeriji pogledajte fotografije Denisa Rodmana:

1/16 Vidi galeriju Foto galerija Denisa Rodmana Foto: JR Davis/PHOTOlink/MediaPunch / INSTAR Images / Profimedia, Shutterstock, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia, FREDERIC BROWN / AFP / Profimedia

Kraj romanse i nasleđe jedne medijske oluje

Vatrena veza ugasila se jednako brzo kao što se i rasplamsala. Rodman je kao glavni razlog raskida naveo pritisak i strah da će ga njena slava zaseniti.

"Još uvek sebe vidim kao tipa koji je morao da se probija od posla domara kako bi nešto postigao u životu", objasnio je. "Doneti odluku o tome koliko ozbiljno shvatiti vezu s Madonom bilo je više nego što sam mogao da podnesem." Tvrdio je da su se sreli u savršeno vreme - njena karijera je stagnirala, a njegova je išla uzlaznom putanjom, pa su motivisali jedno drugo.

Madona sa dečkom u gej klubu Foto: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako je njihova romansa bila kratka, Rodman je u autobiografiji tvrdio da je Madona želela sve.

"Mislim da je želela svaki delić Denisa Rodmana - brak, decu, sve." Seks s njom, kako je napisao, "nije bio divlji i perverzan", već "vrlo zabavan".

Madona Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Godinama kasnije, veza ostaje neizostavan deo pop kulture devedesetih. Bio je to savršen primer sudara dveju ogromnih i nekonvencionalnih ličnosti koje su na kratko, ali intenzivno, podelile svetla reflektora.

Dok je Madona nastavila da gradi svoj status ikone, uglavnom ignorišući ovu epizodu, Denis Rodman je osigurao da priča o njihovoj strastvenoj i neobičnoj vezi nikada ne bude zaboravljena.

(Kurir.rs/ Net.hr)

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