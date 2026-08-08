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Koncert Nika Kejva na Donjem Kalemegdanu doneo je scene koje prevazilaze granice muzičkog spektakla. Trenutak u kom je rok legenda podelila svoj najdubliji privatni bol sa hiljadama okupljenih ostavio je publiku bez daha.

Nakon neverovatne, eksplozije energije, prisnog kontakta sa publikom i mase koja ga je nosila na rukama, na beogradskoj tvrđavi je u sekundi zavladao potpuni muk.

U video-prilogu pogledajte kako je izgledao ovaj emotivni trenutak:

00:40 Potpuni muk na koncertu Kejva, a onda histerija: Nestvarne scene na Kalemegdanu Izvor: MONDO

Pre nego što je seo za klavir, Nik Kejv nije mogao da zadrži suze. Pred hiljadama ljudi koji su nemi posmatrali prizor pod vedrim beogradskim nebom, muzičar je zaplakao, a zatim polako prišao pojačalu i na njega spustio jednu ljubičastu ružu- gest posvećen njegovom mlađem sinu koji je preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima.

U galeriji pogledajte fotografije s beogradskog koncerta Nika Kejva:

1/39 Vidi galeriju Koncert Nika Kejva na Kalemegdanu Foto: Marko Karović

Pesma o radosti koja izranja iz najveće tame

Tada su iz instrumenta potekli prvi taktovi numere "Joy" (Radost), pesme sa njegovog najnovijeg albuma "Wild God", pisane u sećanje na najteži gubitak.

Iako numera nosi naziv "Radost", u Kejvovom izvođenju ona zvuči kao krik, molitva i pokušaj da se u ruševinama sopstvenog života ponovo pronađe smisao i svetlost. Dok su mu se suze slivale niz lice, roker je u mikrofon ulivao svu tugu i snagu koju čovek može da sakupi, posvećujući svaki stih svom pokojom sinu Džetru, koji je imao samo 31 godinu kada je preminuo.

Atmosfera na Kalemegdanu u tom trenutku bila je nestvarna. Hiljade ljudi stajale su u potpunom tišini, upijajući svaki jecaj i ton, prenosi Mondo.

Kada se pesma završila, muk je zamenila neopisiva tona emocija - gromoglasan, dugotrajan aplauz i jecaji u prvim redovima.

02:29 Nik Kejv ušao u publiku, "hoda" po rukama Izvor: MONDO

To više nije bio samo nastup rok zvezde, već trenutak u kom je čitav Beograd zagrlio čoveka na bini, pruživši mu tihu podršku u njegovom neumoljivom bolu. Ljubičasta ruža na pojačalu ostala je da svedoči o ljubavi koja nikada ne umire, dokazavši još jednom da je muzika Nika Kejva mesto gde se tuga pretvara u čistu svetlost.

Video: Koncert Nika Kejva u Beogradu