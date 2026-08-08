Muk na beogradskom koncertu Nika Kejva: Pevač zaplakao, pa ostavio ružu za pokojnog sina, s hiljadama fanova podelio najveći bol (VIDEO)
Koncert Nika Kejva na Donjem Kalemegdanu doneo je scene koje prevazilaze granice muzičkog spektakla. Trenutak u kom je rok legenda podelila svoj najdubliji privatni bol sa hiljadama okupljenih ostavio je publiku bez daha.
Nakon neverovatne, eksplozije energije, prisnog kontakta sa publikom i mase koja ga je nosila na rukama, na beogradskoj tvrđavi je u sekundi zavladao potpuni muk.
U video-prilogu pogledajte kako je izgledao ovaj emotivni trenutak:
Pre nego što je seo za klavir, Nik Kejv nije mogao da zadrži suze. Pred hiljadama ljudi koji su nemi posmatrali prizor pod vedrim beogradskim nebom, muzičar je zaplakao, a zatim polako prišao pojačalu i na njega spustio jednu ljubičastu ružu- gest posvećen njegovom mlađem sinu koji je preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima.
U galeriji pogledajte fotografije s beogradskog koncerta Nika Kejva:
Pesma o radosti koja izranja iz najveće tame
Tada su iz instrumenta potekli prvi taktovi numere "Joy" (Radost), pesme sa njegovog najnovijeg albuma "Wild God", pisane u sećanje na najteži gubitak.
Iako numera nosi naziv "Radost", u Kejvovom izvođenju ona zvuči kao krik, molitva i pokušaj da se u ruševinama sopstvenog života ponovo pronađe smisao i svetlost. Dok su mu se suze slivale niz lice, roker je u mikrofon ulivao svu tugu i snagu koju čovek može da sakupi, posvećujući svaki stih svom pokojom sinu Džetru, koji je imao samo 31 godinu kada je preminuo.
Atmosfera na Kalemegdanu u tom trenutku bila je nestvarna. Hiljade ljudi stajale su u potpunom tišini, upijajući svaki jecaj i ton, prenosi Mondo.
Kada se pesma završila, muk je zamenila neopisiva tona emocija - gromoglasan, dugotrajan aplauz i jecaji u prvim redovima.
To više nije bio samo nastup rok zvezde, već trenutak u kom je čitav Beograd zagrlio čoveka na bini, pruživši mu tihu podršku u njegovom neumoljivom bolu. Ljubičasta ruža na pojačalu ostala je da svedoči o ljubavi koja nikada ne umire, dokazavši još jednom da je muzika Nika Kejva mesto gde se tuga pretvara u čistu svetlost.
(Kurir.rs/ Mondo)
Video: Koncert Nika Kejva u Beogradu