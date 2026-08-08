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Glumica Hale Beri ovih dana će proslaviti šezdeseti rođendan, a svojim najnovijim objavama s porodičnog odmora pokazuje kako joj godine ne mogu ništa, jer i danas izgleda senzacionalno.

Podelila je tako slavna glumica fotografije s odmora na privatnom ostrvu na Fidžiju, gde je vreme provela sa svojim verenikom Vanom Hantom i sa svojom decom. Nasmejana Beri, opuštene frizure i s cvetom u kosi, pozirala je kameri, dok je na sebi imala zavodljivu široku letnju haljinu s bretelama, ispod koje nije imala brushalter.

Svojim pratiocima je pokazala kako je s porodicom uživala na brodu, na plaži i na planini, zatim u dobroj hrani, a i kako su nedelju dana uoči njenog rođendana počeli sa slavljem u restoranu uz tortu. "Ovaj porodični odmor bio je nezaboravan" – poručila je glumica ispod objave u kojoj se zahvalila osoblju s ostrva koje se pobrinulo za njih.

U galeriji pogledajte golišave fotografije Hale Beri s Maldiva:

1/10 Vidi galeriju Hale Beri uživa na Maldivima gde je i proslavila svoj rođendan Foto: printscreen/instagram/halleberry

Napisala je i: "A proslava uz ‘Lovo’ večeru uoči rođendana bila je fantastična – nikada je nećemo zaboraviti! Prelepe ostrvske pesme koje ste svi zajedno pevali i ukusna hrana, uz najšire osmehe koje sam ikada videla, učinili su to veče zaista čarobnim. Istina je, na Fidžiju zaista žive najsrećniji ljudi na svetu. Jedva čekamo povratak u raj!"

U komentarima su se pronašli oduševljeni obožavatelji glumice: "Stariš kao dobro vino", "Srećan rođendan, lepotice", "Vau, prelepa si", "Sve izgleda tako savršeno", "Da bar svi ovako izgledamo sa 60", "Ma nema šanse da je na toj torti pisalo 60? Vau."

Foto: printscreen/instagram/halleberry

I ranije je glumica delila fotografije s putovanja, a oduševljavala je svojim modnim odabirima. Posebno se istakla fotografijama u crnom čipkastom bodiju koji je istakao njenu zavodljivu figuru, a preko koga je prebacila ogrtač. Na jednoj od objava ležala je na ivici bazena u toplesu, a preko grudi naslonila je veliki letnji šešir.

Video: Hale Beri