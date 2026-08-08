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Popularna tajvanska influenserka Li Ranran iznenada je preminula u 37. godini, a od nje se emotivnom porukom oprostila majka, dok uzrok smrti zasad nije poznat.

Popularna lajfstajl influenserka Li Ranran, koju je samo na Instagramu pratilo više od 360 hiljada ljudi, iznenada je preminula u 37. godini. Tužnu vest potvrdila je njena majka emotivnom objavom na profilu svoje ćerke, ali okolnosti smrti zasad nisu poznate.

Ranran, poreklom s Tajvana, tokom godina je izgradila veliku zajednicu pratilaca zahvaljujući sadržaju posvećenom putovanjima, ronjenju, životu uz more, zaštiti životinja i svakodnevnim trenucima. Upravo se njena majka početkom avgusta obratila ljudima koji su pratili i voleli njenu ćerku.

"Juče je moja voljena Ranran – moja mala ‘ribica’ – završila poslednju ceremoniju svog života. Ovom prilikom želela bih od srca da se zahvalim njenoj rodbini, bliskim prijateljima, najboljim prijateljima i kolegama s kojima je ronila", napisala je.

U nastavku se zahvalila svima koji su tokom života bili uz njenu ćerku.

"Kao njena majka, želim da vam se zahvalim na društvu koje ste pružali Ranran i na toplini i pomoći koju ste joj tako velikodušno davali. Uvek ću čuvati uspomenu na vašu dobrotu, a ako se u budućnosti ukaže prilika, nadam se da ću u njeno ime moći da vam se odužim. Neka Bog blagoslovi i čuva svakog prijatelja koji ju je voleo i brinuo se o njoj", poručila je, pritom ne otkrivši uzrok smrti niti druge detalje o okolnostima u kojima je influenserka preminula.

Posebnu pažnju nakon vesti o njenoj smrti privukla je poslednja objava koju je Ranran podelila 19. jula. Objavila je ilustraciju sebe na morskom dnu, okruženu morskim životinjama, a uz nju je ostavila poruku koja je nakon njene smrti dobila posebno emotivno značenje.

"Darovati ruže romantično je, bez obzira na to kome su namenjene. Odabir životnog puta u mladosti uvek sa sobom nosi poneko žaljenje. Nemoguće je svaki put u životu doneti ispravnu odluku. Zato nema potrebe osvrtati se. Na kraju će se pojaviti neko ko će s vama deliti neki drugačiji pogled i pejzaž", napisala je.

Nakon što je objavljena vest o njenoj smrti, brojni pratioci su počeli da se opraštaju od influenserke u komentarima.

Li Ranran je iza sebe ostavila veliku zajednicu ljudi koji su godinama pratili njene avanture, naročito ljubav prema moru i ronjenju. Njena poslednja objava sada je postala mesto na kom se brojni obožavatelji opraštaju i prisećaju sadržaja kojim ih je godinama povezivala sa svojim životom.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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