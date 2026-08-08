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Jedan od najvećih živih umetnika, Nik Kejv, posle nezaboravnog koncerta na Kalemegdanu, toplo avgustovsko veče proveo je potpuno opušteno uz čašu pića u Strahinjića bana na Dorćolu u društvu mlade umetnice i nade Bassivity Digital produkcije Asje Nikolić, kao i glumca Aleksandra Rankovića.

Nik Kejv
Foto: Kurir

Bez obezbeđenja, bez pompe i zvezdanih manira, razgovarali su opušteno o raznim temama, spontano i nepretenciozno.

Veliki ljudi često su upravo takvi.

A naši čitaoci, kao i uvek, imaju oštro oko - upravo oni poslali su nam ovu ekskluzivnu fotografiju.

Pogledajte kako je bilo na koncertu Nika Kejva

Koncert Nika Kejva na Kalemegdanu Foto: Marko Karović

U Donjem gradu Kalemegdana održao je sinoć koncert je pred skoro 10.000 ljudi. Tokom dva sata i četrdeset minuta, Kejv i njegov bend vodili su publiku kroz intenzivno, emotivno i katarzično muzičko putovanje, u kojem se svaka pesma pretvarala u poseban trenutak zajedništva. Koncert je otvoren pesmom Get Ready for Love, kao pozivom publici da se od prvog trenutka prepusti ljubavi, emocijama i svemu onome što će doživeti tokom koncerta. Već na drugoj pesmi, From Her to Eternity, Kejv je probio granicu između bine i publike. Spustio se među prve redove i bacio u ruke ljudi koji su ga nosili, dok je nastavljao da peva sa istom silinom i potpunim poverenjem u publiku. Bio je to trenutak koji je odmah odredio karakter celog koncerta: neposredan, fizički, nepredvidiv i duboko emotivan.

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 Bonus video: Nik Kejv u publici

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Nik Kejv ušao u publiku, "hoda" po rukama Izvor: MONDO