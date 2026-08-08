U Donjem gradu Kalemegdana održao je sinoć koncert je pred skoro 10.000 ljudi. Tokom dva sata i četrdeset minuta, Kejv i njegov bend vodili su publiku kroz intenzivno, emotivno i katarzično muzičko putovanje, u kojem se svaka pesma pretvarala u poseban trenutak zajedništva. Koncert je otvoren pesmom Get Ready for Love, kao pozivom publici da se od prvog trenutka prepusti ljubavi, emocijama i svemu onome što će doživeti tokom koncerta. Već na drugoj pesmi, From Her to Eternity, Kejv je probio granicu između bine i publike. Spustio se među prve redove i bacio u ruke ljudi koji su ga nosili, dok je nastavljao da peva sa istom silinom i potpunim poverenjem u publiku. Bio je to trenutak koji je odmah odredio karakter celog koncerta: neposredan, fizički, nepredvidiv i duboko emotivan.