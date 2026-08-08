Slušaj vest

Glumac Endrju Kigan odbacio je spekulacije da je njegova nekadašnja duhovna zajednica Full Circle bila kult.

Gostujući u podkastu „McBride Rewind“, koji vodi Džoš Mekbrajd, glumac poznat po filmu „10 Things I Hate About You“ govorio je o osnivanju grupe u Kaliforniji sredinom 2010-ih.

Kigan je 2014. godine dospeo na naslovne strane nakon što je magazin „Vice“ objavio tekst u kojem je tvrdio da je glumac osnovao sopstvenu religiju.

„Vodio sam duhovnu zajednicu u srcu Venisa i zvala se Full Circle“, rekao je Kigan u podkastu.

Endru Kigan Foto: Scott Miller / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim rečima, način na koji su mediji predstavljali njegovu zajednicu bio je potpuno drugačiji od onoga što se zaista događalo.

„Mediji mogu da kažu bilo šta i da naprave bilo kakav naslov, to je klikbejt“, rekao je.

„Ima toliko gluposti koje kruže“, nastavio je 47-godišnji glumac. „Uradite nešto dobro, okupite ljude i, naravno, to je crkva, naravno, ja sam glumac i, naravno, postoje neke užasne priče o ljudima koji na pogrešan način koriste kontrolu, moć i duhovnost, ali to uopšte nije bilo ono što se kod nas događalo.“

Nakon osnivanja, grupa je počela da se okuplja u jednom starom hramu. Kigan je objasnio da smatra nepravednim način na koji je Full Circle povezivan sa kultom.

„Nepravedno je zbog same definicije onoga što je kult, ali 'cult' je takođe koren reči 'culture' – kultura. A Venis je kulturno raznoliko i bogato područje“, rekao je.

Dodao je da duhovnost za različite ljude može imati različito značenje.

„U hramu smo imali izreku: 'Nije ozbiljno, ali je važno.'“

Prema njegovim rečima, cilj zajednice bio je da ljudi zastanu, pogledaju duboko u sebe i pokušaju da se izleče od trauma koje svi nose.

„Ljudi treba duboko da pogledaju u sebe dok odrastaju i razvijaju se, da bi se izlečili, jer smo svi doživeli traume. U mnogo čemu je bilo veoma jednostavno – samo okupiti ljude“, rekao je.

Endru Kigan Foto: Presley Ann / Shutterstock Editorial / Profimedia

Želeo je da poveže ljude

Kigan je rekao da je u središtu zajednice bila povezanost među ljudima.

Govoreći o savremenom društvu, istakao je da tehnologija, paradoksalno, ljude sve više udaljava jedne od drugih.

„Što smo više nepovezani zbog uređaja i tehnologije, to više gubimo ono što zaista jesmo. Mi smo kao selo, mi smo zajednica“, rekao je.

Objasnio je da je Full Circle bio zasnovan na knjizi koja se bavila izgradnjom zajednice. Ranije je otkrio da je grupa koristila knjigu „The Co-Creator's Handbook“, svojevrsni vodič za samopomoć koji podstiče ljude da pronađu veći smisao i svrhu u svetu.

„U mnogo čemu, to je zapravo bio veoma kul centar zajednice“, dodao je.

Kigan je kao jednu od inspiracija naveo i pokret Occupy Wall Street, koji je počeo u septembru 2011. godine. Međunarodni protestni pokret, čije je glavno okupljanje bilo u parku Zukoti u Njujorku, trajalo je 59 dana i skrenulo pažnju na korporativnu pohlepu, velike ekonomske nejednakosti i uticaj novca na politiku.

„Uvek sam bio pomalo autsajder“

Kigan je rekao da, budući da nikada nije bio stalni član glumačke postave neke televizijske serije, tokom kasnih tinejdžerskih i ranih dvadesetih godina nije imao osećaj da pripada zajednici na koju bi mogao da se osloni.

„Uvek sam bio pomalo autsajder“, rekao je.

Dodao je da ga je Venis u tom periodu posebno inspirisao.

„Mnogo toga se dešavalo. Ovo je bilo neposredno nakon pokreta Occupy Wall Street. Tako da smo mi bili neka grupa ljudi koja je govorila: 'Hej, postoji mesto. Hajde da nastavimo ovo.'“

Dok je vodio organizaciju, Kigan tvrdi da je više davao nego što je dobijao, jer je želeo da ljudima obezbedi siguran prostor.

„Bilo je mnogo posla. Uložio sam mnogo novca u to, samo da podržim ideju, i trajalo je tri godine“, rekao je.

Prema njegovim rečima, čak i danas dobija poruke ljudi koji mu govore koliko im je iskustvo u Full Circleu značilo.

„Mnogo ljudi mi i danas šalje poruke o tome kako je to bilo sjajno iskustvo u njihovom životu. Imali smo sve – od zvučnih terapija, preko joge i meditacije. Znate, organizovali smo 1.000 događaja za tri godine.“

Zajednica postojala od 2014. do 2017. godine

Full Circle je bio aktivan od 2014. do 2017. godine, a Kigan insistira na tome da je zajednica svojim članovima pružala mnogo toga.

„Zaista smo mnogo toga nudili, a koristi za ljude koji su učestvovali bile su velike“, rekao je.

Objasnio je da je ideja bila da ljudi dobiju priliku da život sagledaju iz drugačije perspektive.

„To je kao prilika da pogledate život na drugačiji način. Šta je zaista važno? Da li je važno da zadržite korporativni posao i radite dok se ne razbolite, a onda počnete da uzimate lekove? Život je više od toga. I to je, na neki način, cela poenta – 'Hej, hajde samo da se okupimo.'“

Centar svojevremeno pretresen zbog kombuhe

Iako se danas malo zna o načinu na koji je Full Circle funkcionisao iznutra, duhovni centar u Venisu svojevremeno se našao u središtu pažnje zbog policijske akcije.

Kalifornijsko odeljenje za kontrolu alkoholnih pića izvršilo je 2015. godine raciju u centru zbog fermentisanog čaja kombuhe. Državni zvaničnici naveli su da se napitak prodavao bez odgovarajuće dozvole tokom jednog događaja za prikupljanje sredstava.

Prema izveštajima američkih medija, agenti su tom prilikom zaplenili dve bačve kombuhe.

„Gledajući unazad, bilo je ludo“

Kigan je o svom nekadašnjem projektu govorio i tokom gostovanja u podkastu „Pod Meets World“ 2024. godine.

Tada je priznao da mu, kada danas pogleda unazad, čitava priča deluje prilično neverovatno.

„Gledajući unazad, bilo je ludo“, rekao je.

„Uložio sam desetine hiljada dolara, ali smo otvorili prostor, proveli tri godine i zaista izgradili neverovatnu grupu prijatelja. Prošli smo kroz nešto zaista značajno od 2014. do 2017. godine.“

Kigan je, međutim, odbacio ranije navode da je imao „poslednju reč o svemu“ i da je postojalo „unutrašnje jezgro“ sastavljeno od navodno „prosvetljenih“ članova.

Prema njegovim rečima, Full Circle je bio „suprotnost onome što biste mogli da zamislite“.