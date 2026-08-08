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Stotine ljudi okupile su se danas ispred katedrale u Funšalu nakon što se proširila glasina da se upravo tamo ženi Kristijano Ronaldo. Radoznali prolaznici, turisti i novinari nestrpljivo su čekali da ugledaju slavnog fudbalera i njegovu partnerku Georginu Rodrigez, piše „Jornal da Madeira“.

Venčanje se u katedrali zaista održavalo, ali se ubrzo ispostavilo da mladenci ipak nisu Ronaldo i Georgina.

Dok je navodna ceremonija trebalo da bude u toku, Georgina je bezbrižno objavljivala sadržaj na Instagramu, što se nikako nije uklapalo u priču o tajnom venčanju.

Katedrala u Funšalu kasnije je na društvenim mrežama objavila fotografije pravih mladenaca – Nikol i Fabija – i tako stavila tačku na glasine.

Osvrnuli su se i na nesvakidašnju gužvu koja je nastala zbog priče o Ronaldovom navodnom venčanju.

„Nakon velikog haosa na ulicama, sa toliko novinara i turista, konačno smo uspeli da zatvorimo crkvu i proslavimo“, poručili su iz katedrale.

Tako je postalo jasno da okupljeni nisu prisustvovali tajnom venčanju jednog od najpoznatijih fudbalera na svetu, već svadbi para koji se sasvim slučajno našao u središtu ogromne medijske pomutnje.

Oglasila se i Ronaldova sestra

Na čitavu situaciju na Instagramu se osvrnula i Ronaldova sestra Elma Aveiro.

Ona je podelila fotografiju ogromnog broja ljudi okupljenih ispred katedrale i kratko napisala:

„Nadrealno.“

Uz poruku je dodala i emotikon majmuna koji prekriva oči.

Kasnije je objavila i snimak gužve, osvrnuvši se na medijske napise o navodnom Ronaldovom venčanju.

„Ljudi ne shvataju da mediji ne znaju ništa, žele da znaju?! A onda izmišljaju“, napisala je Elma.

Njena objava jasno je pokazala šta misli o glasinama koje su dovele stotine znatiželjnika pred katedralu.

Kada bi Ronaldo i Georgina mogli da se venčaju?

Ovo nije prvi put da se u javnosti pojavila glasina o venčanju Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez.

I prošlog vikenda društvenim mrežama i medijima proširile su se tvrdnje da bi par mogao uskoro da stane pred oltar. Nagađanja je tada dodatno podstakla navodna pozivnica prikazana na portugalskoj televiziji, ali je kasnije potvrđeno da Ronaldo i Georgina ipak nisu planirali venčanje tog vikenda.

Zvaničan datum njihovog venčanja i dalje nije poznat

1/4 Vidi galeriju Georgina i Ronaldo uživaju na jahti Foto: PrintscreenInstagram/georginagio

Ipak, nekoliko faktora ukazuje na to da ceremonija verovatno neće biti održana u skorije vreme. Očekuje se da će se Ronaldo za nekoliko nedelja vratiti treninzima sa svojim klubom Al Nasrom, sa kojim ima ugovor do 2027. godine.

Njegov gust sportski raspored ostavlja malo prostora za organizaciju velikog međunarodnog venčanja, pa se kao realniji termin pominje kraj godine ili neki kasniji datum.

Do tada će, sudeći prema današnjoj gužvi u Funšalu, svaka fotografija crkve ili misteriozna pozivnica biti dovoljna da ponovo pokrene glasine o jednom od najiščekivanijih venčanja u svetu sporta i šou-biznisa.

(Kurir.rs/Index.hr)