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Muzičar Nejtan Smit preminuo je nakon stravičnog sudara s traktorom, a njegova porodica oprostila se od njega kao od „neverovatnog oca“.

Smit (45), koji je sa svojim bendom MFK svojevremeno nastupao kao predgrupa grupi The Wombats, preminuo je u bolnici nakon nesreće koja se dogodila u ulici Šelton Nju Roud, u naselju Klif Vejl u Stouk-on-Trentu.

Hitne službe jurile na mesto nesreće

Policija, ekipa hitne pomoći i vazdušna ambulanta stigli su na mesto nesreće oko 8.20 ujutru u sredu.

Smit je zadobio teške povrede i u kritičnom stanju prevezen je u bolnicu, ali je preminuo ubrzo nakon prijema.

Iz policije Stafordšira saopšteno je da je vozač traktora ostao na mestu nesreće i sarađivao sa policijom tokom istrage.

Nejtan, koji je živeo u Hartšilu, pored muzičke karijere vodio je i studio za snimanje, a tokom godina svirao je u nekoliko bendova.

Jedan od njih imao je priliku da nastupi sa popularnim britanskim bendom The Wombats u Trentam Gardensu.

„Bio je neverovatno talentovan“

U emotivnom saopštenju porodica je opisala Nejtana kao talentovanog muzičara, ali pre svega kao čoveka koji je bio veoma voljen.

„Nejtan je bio samouki basista koji je svirao u različitim bendovima iz Stouka. Sa svojim prijateljem i kolegom iz benda Big Cash Prizes, Tomom Batom, vodio je UTC studio za snimanje u Longtonu.“

„Bio je izuzetno talentovan, a poslednjih godina uživao je u uspehu sa novim stoukenskim bendom MFK, koji je kulminirao nastupom kao predgrupa grupi The Wombats u Trentam Gardensu.“

Međutim, porodica naglašava da Nejtan nije bio samo muzičar.

„Nejtan je bio mnogo više od toga. Bio je divan sin, unuk i neverovatan otac.“

„Očarao je svakoga koga bi upoznao i svi su ga obožavali. Nedostajaće ogromnom broju ljudi.“

Policija nastavlja istragu

Policija je saopštila da stručni službenici pružaju podršku njegovoj najbližoj porodici i da istraga o okolnostima nesreće i dalje traje.

Policija je pozvala sve koji imaju informacije o incidentu da se jave na broj 101 i navedu broj slučaja 186 od 5. avgusta.

Portparol policije ranije je rekao:

„Apelujemo na građane za informacije nakon što je muškarac danas, u sredu 5. avgusta, nažalost preminuo nakon saobraćajne nesreće u Stouk-on-Trentu.“

„Poziv smo primili nešto posle 8.20 ujutru, nakon dojave o sudaru u ulici Šelton Nju Roud u Klif Vejlu.“

Na mesto nesreće stigle su ekipe West Midlands Ambulance Service i Midlands Air Ambulance.

„U sudaru su učestvovali traktor i pešak. Pešak, muškarac, prevezen je kolima hitne pomoći u bolnicu, gde je, nažalost, ubrzo proglašen mrtvim.“

„Njegova najbliža porodica je obaveštena. Vozač traktora ostao je na mestu nesreće kako bi nam pomogao u istrazi.“