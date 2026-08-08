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Holivudski glumac Dastin Hofman danas je napunio 89. godina a iza sebe ima veoma bogato životno iskustvo. U karijeri dugoj preko šest decenija istakao se ulogama odbačenih, skrajnutih i pojedinaca na margini američkog društva. Njegov privatni život idealan je za filmski scenario jer nije ništa manje uzbudljiv.

Odrastao je u porodici koja nije bila religiozna, a roditelji mu iz straha od antisemitizma nikada nisu govorili o jevrejskim korenima i tragičnoj sudbini predaka koji su stradali u Ruskom carstvu. Tek u kasnijim godinama glumac je istraživao svoje poreklo, počeo da ih poštuje i više se posvetio jevrejskim običajima u krugu porodice.

Dastin Hofman Foto: Screenshot

Izbegao smrt usred Njujorka

Hofman je u burnoj mladosti bio deo jednog zanimljivog istorijskog događaja. Dok je živeo sa prvom suprugom i dvoje dece u Njujorku, u zgradi pored čula se detonacija. Do eksplozije je došlo slučajno, a akteri su bili pripadnici marksističke organizacije „The Weathermen“. Tada je poginulo troje ljudi, a u dokumentarcu „The Weather Underground“ iz 2002. godine moguće je videti Dastina Hofmana kako sedi na ulici malo posle eksplozije.

Hofman je oduvek bio liberal i naklonjen Demokratskoj stranci. Iako se nije puno izjašnjavao o svojim religijskim osećanjima, 1997. godine je privukao pažnju kada je bio jedan od potpisnika pisma u kojem se od tadašnjeg nemačkog kancelara zahtevao bolji tretman Sajentologa u toj državi. O njegovoj vezi sa sajentološkom crkvom ne zna se više od ovog podatka, te nije najjasnije da li je danas blizak ovom kultu.

Foto: The Michael Parkinson Channel/youtube

Dva braka velikog zavodnika

U bračne vode stupio je dva puta: prvi put davne 1969. kada je oženio En Birn. Usvojio je njenu ćerku iz prvog braka, a zajedno su dobili još jednu naslednicu. Drugi put je na „ludi kamen“ stao 1980. godine kada je „da“ rekao Lisi Gotsegen, sa kojom je kasnije dobio četvoro dece.

Foto: JHPhoto / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Sa sadašnjom suprugom Lisom Gotsegen u braku je više od 40 godina. Prvi put su se sreli kada je Lisa imala samo 10, a Hofman 27 godina, na jednom porodičnom roštilju (njegova majka je bila prijateljica sa njenom bakom). Lisa je kasnije otkrila da je tog dana rekla baki kako se nada da će je Dastin sačekati jer želi da se uda za njega. Ponovo su se povezali tek krajem 1970-ih, a venčali su se 1980. godine.