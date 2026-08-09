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Glumac Milan Vasić sa suprugom Majom i sinom provodi dosta vremena u rodnom Velikom Ropotovu, na Kosovu i Metohiji, gde je mali Despot napravio svoje prve korake. Njegovi roditelji i dalje žive u porodičnoj kući, dok se glumac preselio u Beograd, ali koristi svaku priliku da ih poseti.

Milan Vasić je sada podelio snimak kako sa sinom trčkara po dvorištu, a pokazao je i deo predivnog imanja.

1/6 Vidi galeriju Milan Vasić sa sinom Despotom na svom imanju na Kosovu i Metohiji Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

Njegovi roditelji su se pobrinuli da dvorište izgleda bajkovito, trava je pokošena kao tepih, a majka je zasadila predivno cveće koje krasi prostor.

Venčao se i krstio sina na Kosovu i Metohiji

Milan Vasić je, podsetimo, sa suprugom organizovao venčanje na Kosovu i Metohiji, gde je i krstio sina Despota.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju, kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici, prenosi Blic.

U galeriji pogledajte kako je izgledala proslava prvog rođenada sina Milana Vasića:

1/5 Vidi galeriju Milan Vasić i supruga Maja na proslavi prvog rođendana sina Despota Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

Doživeo neprijatnost pred nastup

Vasić je nedavno doživeo neviđenu neprijatnost kada je uoči svog nastupa u manastiru Svetih arhangela kod Prizrenapozvan na informativni razgovor od strane kosovske policije.

Glumac Milan Vasić uživa sa porodicom i psom Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

- Ja se već 5 godina Kosovom bavim na svoj način, do sada nisam imao ovakvu situaciju. Bilo je mnogo tenzija... Noć pre toga mi je javljeno da će biti mnogo policije kao na Gazimestanu, cela porodica mi je bila i zbog toga sam se plašio. U putu sam imao tenziju, kad sam došao tamo imao sam mesto obezbeđeno gde sam parkirao auto, a onda su mi pretresli automobil. Očekivao sam da je to - to, spremam se i oblačim nošnju, međutim, zvali su me na informativni razgovor sa komandirom i 5, 6 policajaca - rekao je Milan i otkrio šta se dešavalo na razgovoru:

Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

- Informativni razgovor je bio da vide šta ću ja da radim, jer to je moj koncept, ja sam organizator kulturnog dela. Govorili su mi šta smem, šta ne smem da pevam, daju mi papir sa pravilima ponašanja. Nažalost, kasnije sam čitao, jer u jednoj stavki piše ne sme da se koriste nacionalne zastave, pevanje o Metohiji, bilo koju pesmu koju imam u kojoj se pominje Metohija ne smem da pevam, sve što je vezano za Kosovo za njih u negativnom kontekstu. Ja sam izbacio sve svoje pesme, nije mi žao, jer mi cilj nije bio da tog dana pokazujem koliki sam Srbin, samim tim što sam tu i okupio rekordan broj oko 3.000 ljudi - izjavio je glumac.

Video: Milan Vasić krstio sina