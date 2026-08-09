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Vojvotkinja Megan Markl je ovih dana na društvenim mrežama delila fotografije na kojima se opušta uz porodicu slaveći svoj 45. rođendan. Međutim, nije dugo trebalo da krenu kritike.

Bivša glumica rođendan je obeležila opuštenim crno-belim fotografijama iz bazena. U jednodelnom kupaćem kostimu, držeći gomilu balona u ruci, skočila je u vodu i zahvalila se obožavateljima na rođendanskim željama. Fotografija je ubrzo pokrenula rasprave na društvenim mrežama.

Korisnici su počeli da raspravljaju i upoređuju njene fotografije u kupaćem kostimu s legendarnim letnjim odevnim kombinacijama princeze Dajane iz 1990-ih. Tako su vojvotkinju od Saseksa (ponovo) optužili da namerno kopira stil pokojne majke princa Harija, njenog supruga.

Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP / Profimedia

Naime, upoređuju ovu fotografiju s dvema fotografijama princeze Dajane – na jednoj su je paparaci uhvatili dok je skakala u more u jednodelnom kupaćem u istoj pozi kao Megan tokom letovanja u Sen Tropeu 1997. godine, a na drugoj ima sličan kupaći kostim.

Na X-u su se našli brutalni komentari: "Ovo nije prvi put, postoji preko 20 fotografija gde je kopira", "Uporno se trudi da bude ista Dajana, to je tužno", "Non-stop to radi", dok su drugi stali na njenu stranu: "Ljudi, pa svi imamo fotke kako skačemo u bazen leti, ostavite je na miru." Slična nagađanja pratila su Megan Markl nedavno na fotografijama s letnjeg odmora u Portugaliji.

U galeriji pogledajte kako je Megan Markl proslavila 45. rođendan:

1/4 Vidi galeriju Megan Markl proslavila 45. rođendan u porodičnom domu Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Njen rođendan proslavila je i njena kompanija "As Ever", koja je na društvenim mrežama objavila niz fotografija sovje vlasnice Megan.

Nekoliko dana ranije, u promotivnim snimcima za "As Ever", Megan je viđena kako nosi Cartier sat princeze Dajane, koji joj je darovan nakon što se udala za vojvodu od Saseksa. Prošlog meseca je princ Hari odveo Megan i njihovu decu na grob svoje majke u Velikoj Britaniji, gde su položili cveće.

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