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Proslavljeni pevač Riki Martin proslavio je 18. rođendan svojih blizanaca, a o svemu se oglasio na društvenim mrežama i podelio retku fotografiju svoje dece. Na fotografiji iz porodične arhive blizanci skaču u bazen izvodeći takozvani "cannonball" skok, piše People.

Martin je ispod fotografije napisao poruku na španskom jeziku, otkrivši da je čitavu nedelju proveo slaveći rođendan "onih koji vladaju njegovim srcem".

Foto: Printscreen/ Instagram/ ricky_martin

"Cele nedelje slavimo 18. rođendan onih koji vladaju mojim srcem. Volim vas, deco", napisao je, prenosi Mondo.

U galeriji pogledajte kako je izgledao spektakularni koncert Rikija Martina u Beogradu:

1/22 Vidi galeriju Riki Martin koncert u Beogradu Foto: Marko Karović

Riki Martin je porodicu zasnovao kao samohrani otac kada je 2008. godine, uz pomoć surogat majke, dobio blizance Matea i Valentina. Kada se 2017. godine venčao sa umetnikom Džvanom Josefom, u intervjuu za magazin Out govorio je o svojoj proširenoj porodici.

"Moja deca me pitaju kako to da imaju dva oca, a ja im kažem da smo deo moderne porodice. To je prelep osećaj slobode", rekao je Martin.

U galeriji pogledajte kako se Riki Martin nedavno proveo u Srbiji i Hrvatskoj:

1/14 Vidi galeriju Riki Martin objavio fotografije iz Srbije i Hrvatske Foto: Printscreen/ Instagram/ ricky_martin

Nekoliko godina kasnije, par je, takođe uz pomoć surogat majke, dobio ćerku Lusiju, danas sedmogodišnjakinju, i sina Rena, koji ima šest godina, a rođeni su u razmaku od samo devet meseci. U julu 2023. Martin i Jozef objavili su da se razvode nakon šest godina braka. U zajedničkom saopštenju istakli su da će im deca ostati najveći prioritet.

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