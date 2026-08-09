"Moja deca me pitaju kako to da imaju dva oca" Blizanci Rikija Martina proslavili punoletstvo, a evo kako im pevač objašnjava porodičnu situaciju
Proslavljeni pevač Riki Martin proslavio je 18. rođendan svojih blizanaca, a o svemu se oglasio na društvenim mrežama i podelio retku fotografiju svoje dece. Na fotografiji iz porodične arhive blizanci skaču u bazen izvodeći takozvani "cannonball" skok, piše People.
Martin je ispod fotografije napisao poruku na španskom jeziku, otkrivši da je čitavu nedelju proveo slaveći rođendan "onih koji vladaju njegovim srcem".
"Cele nedelje slavimo 18. rođendan onih koji vladaju mojim srcem. Volim vas, deco", napisao je, prenosi Mondo.
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Riki Martin je porodicu zasnovao kao samohrani otac kada je 2008. godine, uz pomoć surogat majke, dobio blizance Matea i Valentina. Kada se 2017. godine venčao sa umetnikom Džvanom Josefom, u intervjuu za magazin Out govorio je o svojoj proširenoj porodici.
"Moja deca me pitaju kako to da imaju dva oca, a ja im kažem da smo deo moderne porodice. To je prelep osećaj slobode", rekao je Martin.
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Nekoliko godina kasnije, par je, takođe uz pomoć surogat majke, dobio ćerku Lusiju, danas sedmogodišnjakinju, i sina Rena, koji ima šest godina, a rođeni su u razmaku od samo devet meseci. U julu 2023. Martin i Jozef objavili su da se razvode nakon šest godina braka. U zajedničkom saopštenju istakli su da će im deca ostati najveći prioritet.
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