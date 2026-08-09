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Džared Leto je svojedobno na hrvatskom ostrvu Obonjan organizovao luksuzni Mars Island za obožavatelje, čije su neobične fotografije ponovo privukle pažnju javnosti nakon ozbiljnih optužbi za seksualno nedolično ponašanje koje glumac kategorički odbacuje.

Glumac i muzičar Džared Leto svojevremeno je hrvatsko ostrvo Obonjan pretvorio u mesto neobičnog okupljanja svojih najvernijih obožavatelja.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Oskarovac i frontmen grupe Thirty Seconds to Mars tamo je organizirao Mars Island, luksuzni trodnevni tzv. retreat koji je fanovima obećavao retku priliku za druženje s članovima benda.

Obožavatelji grupe, poznati pod nazivom Echelon, za učešće su navodno trebali da izdvoje više od 6.499 dolara. U cenu su bili uključeni smeštaj, nastupi, radionice i različite grupne aktivnosti posvećene kreativnosti, samoizražavanju i povezivanju.

Događaj je bio bez alkohola, a učesnici su vreme provodili plivajući, sunčajući se, šetajući plažama i vežbajući jogu.

Prema pisanju Air Maila, većinom ženski posetioci takođe su meditirali, pevali mantre i provodili vreme bosonogi u ogrtačima zajedno s Letom. Deo obožavatelja opisivao je iskustvo kao čarobno i inspirativno, posebno zbog mogućnosti da omiljenom muzičaru budu bliže nego na klasičnom koncertu.

Međutim, fotografije s Obonjana izazvale su sasvim drugačije reakcije na društvenim mrežama. Posebno se proširila fotografija na kojoj Leto stoji na steni raširenih ruku, dok obožavatelji ispod njega zauzimaju sličnu pozu. Na drugim prizorima posetioci obučeni u belo sede na podu i slušaju muzičara, zbog čega su pojedini korisnici društvenih mreža čitav događaj počeli da upoređuju s kultom.

Foto: Profimedia

Bend se, međutim, i sam poigravao takvim komentarima. "Da, ovo je kult", pisalo je u njihovoj objavi iz 2019. uz haštag #MarsIsland, dok je Leto jednom prilikom fotografisan i u majici s natpisom „This is a Cult“. Pre hrvatskog Mars Islanda bend je od 2015. organizovao i Camp Mars u Malibuu, vikend-okupljanje za punoletne fanove koje je uključivalo muziku, planinarenje, streličarstvo i druženja uz logorsku vatru.

Priča o neobičnim okupljanjima ponovo je dospela u fokus nakon ozbiljnih optužbi protiv Leta. Air Mail je 2025. objavio svedočanstva devet žena koje su ga optužile za seksualno neprimereno ponašanje, neželjene pokušaje zbližavanja i kontakte s maloletnicama.

Novi BBC-jev dokumentarac doneo je iskaze deset žena, među kojima su četiri iznele optužbe za krivična seksualna dela, seksualne odnose s maloletnicama i gruming. Navodi se odnose na period od 2002. do 2016. godine.

Džared Leto kategorički je odbacio optužbe.

"Nikada u životu nisam nikoga seksualno napao. Ove tvrdnje su apsolutno i kategorički lažne", poručio je u izjavi za Associated Press. Tako se danas i nekadašnji Mars Island na hrvatskoj obali ponovo našao pod lupom javnosti, godinama nakon što su njegove neobične fotografije prvi put obišle društvene mreže.

Video: Džared Leto