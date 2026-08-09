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Vitni Hjuston rođena je 9. avgusta 1963. godine, a muzikom je počela da se bavi još kao dete. Muzika joj je bila u krvi – majka joj je bila pevačica religiozne muzike, Kisi Hjuston, a kuma Areta Frenklin. Prvi album objavila je 1985. godine i već je njime postigla veliki uspeh.

Njen veliki uspon, ali i borba sa zavisnostima i sopstvenim demonima opisana je u biografskom filmu "I Wanna Dance with Somebody", koji je izašao prošle godine i koji u gotovo dva i po sata prikazuje presek turbulentnog privatnog života i impresivne karijere žene koja se upisala u Ginisovu knjigu rekorda kao najnagrađivaniji ženski izvođač svih vremena.

U galeriji pogledajte fotografije Vitni Hjuston:

1/7 Vidi galeriju Vitni Hjuston Foto: Profimedia

Tokom svoje bogate karijere snimila je sedam albuma, a singlovi kao što su "I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody", "Higher Love" i "My Love Is Your Love" davno su se upisali na listu najizvođenijih svetskih evergrinova.

Vitni je pokorila sve moguće svetske liste svojim singlovima, a bila je nagrađena i prestižnom muzičkom nagradom Gremi.

U galeriji pogledajte fotografije Vitni Hjuston i Bobija Brauna:

1/4 Vidi galeriju Vitni Hjuston i Bobi Braun imali su jedan od najturbulennijih brakova na sceni Foto: INFphoto.com / INSTAR Images / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, JOEL SAGET / AFP / Profimedia

Od Brauna se razvela 2007. godine, ali problem s drogom je ostao. Dvaput je bila na rehabilitaciji, ali neuspešno.

Foto: Profimedia

Vitni Hjuston preminula je 11. februara 2012. Pevačica je pronađena mrtva u sobi hotela na Beverli Hilsu, preminula je od posledica davljenja, a smrti je doprineo i kokain. Konzumiranje kokaina, kao i srčani problemi doprineli su smrti tada 48-godišnje Vitni Hjuston. U zvaničnom saopštenju izvora iz Los Angelesa stajalo je da su u krvi dive, osim kokaina i marihuane, pronađeni i tragovi drugih lekova, poput ksanaksa.

Preminula je uoči dodele Gremija, a poslednji nastup imala je samo dan ranije, kada se neplanirano popela na scenu na žurki uoči Gremija. Otpevala je deo pesme "Yes, Jesus Loves Me".

Video: Jelena Tomašević peva pesmu Vitni Hjuston