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Holivud je dugo bio poznat kao Fabrika snova, mesto na koje se slivaju umetnici u potrazi za slavom. Ipak, čini se da poslednjih godina gubi svoju privlačnost jer sve veći broj slavnih osoba napušta SAD i seli se u Francusku. Priliv je toliko značajan da je evropska zemlja dobila nadimak "Frolivud". Anđelina Džoli, Pamela Anderson i Džordž Kluni samo su neka od imena koja su Grad snova srećno zamenila Gradom svetlosti, uživajući u mirnijem tempu života, piše Daily Mail.

Džordž i njegova supruga Amal otišli su toliko daleko da su prošle godine podneli zahtev za francusko državljanstvo, objašnjavajući kako njihovi osmogodišnji blizanci Ela i Aleksandar imaju mnogo bolji kvalitet života od preseljenja. "Život im je mnogo bolji. Brinuo sam se kako će odrastati u Los Anđelesu, u toj holivudskoj kulturi", izjavio je Kluni. "Osećao sam da nikada ne bi dobili poštenu priliku. U Francuskoj ih nekako slava ne zanima."

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Ipak, nije samo poroidčni život privukao Amerikance u Francusku. Poreske olakšice u zemlji čine rad u Parizu sve privlačnijim, dok su zastrašujući požari u Los Anđelesu prošle godine takođe naterali nekoliko zvezda da preispitaju gde im je dom.

Francuska rediteljka Rebeka Zlotovski primetila je da i politika igra ulogu u rastućem trendu. "Naravno, Trampova era podstakla je svojevrsni kulturni egzodus", rekla je za Le Monde, dodavši: "Ova ljubav prema Francuskoj možda odražava i gubitak moći Holivuda, pad za koji veliki požar u Los Anđelesu u leto 2025. služi kao metafora."

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Osvrćući se na štrajk scenarista i pandemiju, zaključila je: "Osećam da je ovo trenutak uništenja i obnove za Holivud. U međuvremenu, evropski autorski filmski prostor je kreativnost koja ih podstiče na ulaganje."

Francuski reditelj Olivije Asajas smatra da glumce u Francusku privlači mogućnost kreativnijih filmskih uloga, umesto da budu opterećeni "prednastavcima, nastavcima i drugim 'svemirima' unosnih franšiza". "Ovde otkrivaju svet koji nije zaključan od strane agenata. Manje je uloga, manje rizika, manje tržišnih zakona, za razliku od Holivuda gde vas ljudi brzo javno osramote", pojasnio je.

Velikodušne poreske olakšice

Još jedna velika privlačnost preseljenja u Francusku su njene izdašne poreske olakšice. Od februara 2026. godine, program poreskih podsticaja (TRIP) proširen je tako da uključuje i troškove plata neevropskih glumaca, koji sada mogu da se kvalifikuju za povraćaj poreza od 30 odsto. Taj procenat može da se poveća na 40 odsto ako produkcija potroši više od 2 miliona evra na francuske vizuelne efekte.

Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Poresko rasterećenje po projektu ograničeno je na 30 miliona evra. Tokom protekle decenije, dolazak Netflixa i drugih striming servisa preoblikovao je francusku filmsku i TV scenu, udvostručivši godišnju potrošnju na produkciju s 1,5 na 3 milijarde evra. "Saradnja se isplatila", rekao je Gajetan Brijel, predsednik Nacionalnog filmskog centra (CNC), ukazujući na uspešne serije poput "Emili u Parizu", "Franklin" i "The New Look".

Džordž Kluni

Jedno od najpoznatijih imena koja su se oprostila od Holivuda su Džordž Kluni i njegova supruga Amal. Par je dugo vezan za Evropu, a 2021. godine kupili su imanje s vinogradom Domaine du Canadel, u blizini sela Brinjol na jugu Francuske, da bi 2024. izdvojili 6,7 miliona funti (7,7 miliona evra) za nekretninu pokraj Kana.

U galeriji pogledajte fotografije Džordža Klunija:

1/7 Vidi galeriju Džordž Kluni Foto: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia, CBS / Ferrari / Profimedia, Printscreen/Youtube/Netflix

Imanje se prostire na 425 hektara i uključuje maslinjak, vinograd, teniski teren i teren za boćanje. Prošlog decembra objavljeno je da su se on i Amal pridružili svojim blizancima u dobijanju francuskih pasoša. "Volim francusku kulturu, vaš jezik, iako sam još uvek loš u njemu nakon 400 dana kurseva", rekao je prethodno za francuski radio.

Kluni je u prijateljskim odnosima s lokalnim gradonačelnikom Didijeom Bremondom, a 2024. je snimio novogodišnju poruku za stanovnike Brinjola.

Anđelina Džoli

Anđelina Džoli dugo je želela da napusti Sjedinjene Države, a čini se da su joj se snovi blizu ostvarenja. Glumica želi život s više privatnosti, a izvor blizak njoj nedavno je rekao: "Ne može dovoljno da se udalji od drame... jedini način da se odmori je da ode."

U galeriji pogledajte fotografije Anđeline Džoli:

1/16 Vidi galeriju Anđelina Džoli Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia, NBC / Ferrari / Profimedia, Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumica je nedavno za Le Monde izjavila: "Smatram da je vrlo obogaćujuće kao umetnici i kao ženi biti u Francuskoj. Osećam da ovde više izlazi iz mene. Razgovori mi se čine dubljim i obogaćujućijim."

Anđelina je godinama povremeno živela u Francuskoj, jer je s bivšim suprugom Bredom Pitom posedovala vinogradarsko imanje Chateau Miraval u Provansi, oko kog se i dalje vodi pravna bitka.

Aron Pol

Zvezda serije "Breaking Bad", Aron Pol, napustio je Los Anđeles u novembru prošle godine, ekskluzivno otkrivši za Daily Mail da se sa suprugom Loren i dvoje male dece preselio u Pariz. "Pariz je sjajan", rekao je, dodavši da se porodica preselila zbog dece i jer su oduvek sanjali o godini dana u inostranstvu.

Odluku su ubrzali strašni požari koji su prošle godine poharali Kaliforniju. "Kada su se dogodili požari u L.A.-u, jednostavno smo znali da smo završili s tim gradom, pa smo prodali kuću i preselili se u Pariz", rekao je Aron. Pariz za njih ima i posebno značenje jer je tamo Aron zaprosio Loren.

Natali Portman

Foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Preseljenje u Francusku nije novost za Natali Portman, koja je napustila SAD zbog Pariza još 2015. godine nakon udaje za sada već bivšeg supruga Benžamina Milepjea. Uprkos rastanku 2024, Natali i dalje živi tamo sa sinom Alefom i kćeri Amalijom.

"Ljudi su ovde zapravo neverovatno prijateljski nastrojeni - samo treba da znate kako da komunicirate. Jako su dobri u očuvanju privatnosti. Osećam da je najveći kompliment 'elle est très discrète' (vrlo je diskretna)", rekla je. "Uvek se događa neka neverovatna izložba, koncert ili večera - nešto fascinantno i inspirativno."

Kristina Milijan

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Pevačica i glumica Kristina Milijan otkrila je 2024. da Francusku sada naziva svojim domom, nakon što se tamo preselila godinu ranije. "Moj suprug je Francuz i zajedno smo više od sedam ili osam godina. Prošle godine odlučili smo da se posvetimo životu ovde jer su naša deca trebala da krenu u školu", objasnila je. Ona i suprug, pevač Met Pokora, imaju sinove Isaiju i Kenu.

Ves Anderson

Reditelj Ves Anderson živi u Parizu više od 20 godina sa svojom partnerkom Džuman Malof i njihovom ćerkom. Mnogi njegovi filmovi, poput "Francuske depeše", crpe inspiraciju iz francuske kulture. "Kad god hodam ulicom koju ne poznajem dobro, to je kao da idem u bioskop. Jednostavno je zabavno", rekao je jednom prilikom.

Leni Kravic

Leni Kravic na Rolan Garosu Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Ni Leniju Kravicu francuski način života nije stran. Više od 20 godina živi u svojoj pariskoj gradskoj kući u 16. arondismanu, vili koju je nazvao Hotel De Roxy u čast svoje majke koja je želela da živi u Parizu. Svoj stil uređenja opisuje kao "duševnu eleganciju". "To je biti elegantan, sofisticiran, ali s dušom, sa srcem i duhom", objasnio je.

Pamela Anderson

Foto: Beata Siewicz / Alamy / Profimedia

Pamela Anderson kratko je živela u Francuskoj 2018. i tokom pandemije dok je bila u vezi s fudbalerom Adilom Ramijem. Iako se vratila u SAD, otkrila je da planira da se vrati. "Zaljubila sam se u Sen Trope pre 20 godina. Oduvek mi je bio plan da dođem i živim ovde kad deca odrastu", rekla je.

Hju Grant

Foto: Profimedia

Glumac Hju Grant kupio je nekretninu u selu Egalijer pre deset godina, početkom 2016. Zaljubivši se u regiju Alpij, odabrao je tradicionalnu provansalsku kuću gde provodi vreme sa suprugom, švedskom TV producentkinjom Anom Eberstajn, i njihovom decom. Glumac se ranije opisao kao deo "specifične vrste britanske srednje klase" koja je beznadežno očarana svim što je francusko.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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