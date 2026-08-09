Udala se ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur: Venčanje u strogoj tajnosti
Tridesetdvogodišnja ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur udala se za Džastina Asija u San Valiju, u Ajdahu, u subotu, 8. avgusta.
Talula je nosila prilagođenu venčanicu koju je kreirao kreativni direktor modne kuće Balensijaga, Pjerpaolo Pičoli. Prema pisanju Voga, ova haljina predstavlja jednu od prvih venčanica koje je izradio na toj funkciji za pomenutu modnu kuću.
Predstavnici Talule i Asija, kao i predstavnici Brusa i Mur, nisu odgovorili na zahteve časopisa Pipl za komentar. Talula je najmlađa od tri ćerke Demi Mur i Brusa Vilisa. Bivši par takođe ima ćerke Rumer Vilis i Skaut Vilis, dok glumac sa suprugom Emom Heming Vilis ima još dve ćerke: Mejbel i Evelin.
Umetnica i modna dizajnerka objavila je veridbu sa Asijem 23. decembra. Deleći objavu na Instagramu koja je uključivala fotografiju para kako se drži za ruke iznad staze od ružinih latica, sa vereničkim prstenom u prvom planu, napisala je u opisu: „Svaki dan.” Reagujući na veridbu svoje sestre sa Asijem — koji izdaje muziku pod umetničkim imenom Najtis — Rumer (37) je u komentarima napisala da joj je srce „tako puno”.