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Tridesetdvogodišnja ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur udala se za Džastina Asija u San Valiju, u Ajdahu, u subotu, 8. avgusta.

Talula je nosila prilagođenu venčanicu koju je kreirao kreativni direktor modne kuće Balensijaga, Pjerpaolo Pičoli. Prema pisanju Voga, ova haljina predstavlja jednu od prvih venčanica koje je izradio na toj funkciji za pomenutu modnu kuću.

Foto: printscreen/Instagram/scoutlaruewillis

Predstavnici Talule i Asija, kao i predstavnici Brusa i Mur, nisu odgovorili na zahteve časopisa Pipl za komentar. Talula je najmlađa od tri ćerke Demi Mur i Brusa Vilisa. Bivši par takođe ima ćerke Rumer Vilis i Skaut Vilis, dok glumac sa suprugom Emom Heming Vilis ima još dve ćerke: Mejbel i Evelin.