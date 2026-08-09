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Objavljene su nove fotografije iz unutrašnjosti hotela u kojem je poginuo Lijam Pejn i otkrile su više detalja o tragičnim poslednjim satima ovog pevača.

Jezive slike prikazuju tridesetjednogodišnju zvezdu grupe Van direkšn kako u lobiju hotela razgovara sa dve poslovne pratilje pre nego što ih je odveo u svoju sobu, kao i osoblje koje mu iznosi rashlađene posude sa alkoholom. Problematični pevač poginuo je nakon pada sa visine od 14 metara sa balkona svoje hotelske sobe na trećem spratu u Buenos Ajresu, u Argentini, 16. oktobra 2024. godine.

Policija je pokrenula istragu o tragediji – i prikupila snimke sa sigurnosnih kamera i izjave svedoka od poslovnih pratilji Aldane Serano i Lusile Goitee. Policijski dosije od više od 3.000 dokumenata i fotografija, do kojeg je došao Mejl on sanding, pružio je zastrašujući uvid u poslednje sate zvezde grupe Van direkšn.

Foto: argentinska policija

Fotografije prikazuju Lijama kako se uvija oko šipke tokom navodnog pijančenja i drogiranja noć pre nego što je pao sa balkona. Druge fotografije nastale na dan njegove smrti prikazuju radnike hotela kako u posudama donose alkohol – za koji se veruje da su šampanjac i viski – u njegovu sobu.

Dodatne slike prikazuju dve seksualne radnice na recepciji pre nego što ih je Lijam pozdravio i uveo prema svojoj sobi.

1/4 Vidi galeriju Hotelska soba iz koje je Lijam Pejn otišao u smrt Foto: PNW/The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

Poslovne pratilje Aldana Serano i Lusila Goitea – koje su imale sporazumni seksualni odnos sa Pejnom na dan njegove smrti – rekle su policiji da im je pevač pevao sopstvene pesme, a zatim ih pitao za kokain.

Takođe su tvrdile da se pevač, čije je bogatstvo procenjeno na 21 milion funti, svađao sa njima oko plaćanja dogovorene naknade od 5.000 dolara (3.700 funti) jer nije imao gotovine kod sebe. Zvezda je ostala sama u Buenos Ajresu nakon što su njegova devojka Kejt Kasidi i prijatelj Rohelio Nores napustili zemlju.

Foto: argentinska policija

Ovaj par je tvrdio da je bio potpuno trezan dve nedelje koje je proveo sa njima – ali u njihovom odsustvu, pevač je brzo počeo da posrće.

Računi otkrivaju da je zvezda grupe Van direkšn na dan svoje smrti naručila viski u vrednosti od 600.000 dolara.

Članovi porodice kao da su znali za pevačevo krhko mentalno stanje – i dali su potresne iskaze policiji nakon njegove smrti.

Ovožalošćeni otac Džef Pejn rekao je tužiocima da njegov sin „nije imao kontrolu nad onim što je radio”, dodajući: „To nije bio Lijam”.

Poruke iz grupnog četa u policijskom dosijeu pokazuju da su radnici hotela bili zabrinuti zbog Lijamovog „agresivnog” ponašanja.

Foto: argentinska policija

U Vocap četu pod nazivom „Recepcija”, menadžerka hotela Hilda Martin napisala je: „Ova osoba će biti veoma naporna tokom svog boravka. Važno je da mu kažemo 'ne', uvek ljubazno i sa izgovorom.” Jedna osoba je odgovorila: „Uradićemo sve što možemo.”

A kada je konobarica po imenu Adri pozvana da dostavi pet flaša viskija u sobu 301, upozorena je: „Povedi obezbeđenje sa sobom.”

Račun sa datumom na dan njegove smrti otkriva da je zvezda grupe Van direkšn potrošila više od 600.000 dolara na flaše viskija Džoni Voker.

1/6 Vidi galeriju Lijam Pejn sahranjen dva meseca nakon tragedije Foto: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia, Raw Image / Goff Photos / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pejn, koji je imao istoriju zavisnosti, navodno je molio osoblje na recepciji za drogu.

Toksikološki izveštaj urađen nakon njegove smrti otkrio je da je pevač u trenutku fatalnog pada u organizmu imao kokain, alkohol i snažan sedativ Klonopin. Radnik hotela Ezekijel Pereira (22) i konobar Brajan Paiz (26) u međuvremenu su optuženi za nabavku droge pevaču.