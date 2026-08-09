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Kristofer Lamber napustio je konvenciju obožavalaca ranije nakon što se srušio na događaju.

"Stil siti kon u Filadelfiji" jedna od najvećih konvencija stripa i pop-kulture u Sjedinjenim Američkim Državama, objavili su na Fejsbuku u subotu, 8. avgusta, da je šezdesetdevetogodišnji glumac iznenada napustio događaj zbog „privatnih razloga”, što je primoralo organizatore da otkažu njegove ranije zakazane termine za fotografisanje.

TMZ je kasnije preneo da je Lamber doživeo zdravstvenu krize i da je odvezen sa konvencije vozilom hitne pomoći. Očevidac je za ovaj medij rekao da se glumac iznenada srušio. Organizatori Stil siti kona rekli su za časopis Pipl u nedelju, 9. avgusta, da će se Lamber vratiti na konvenciju tog dana u 11.30 po lokalnom vremenu radi fotografisanja i učešća na panelu.

Foto: Anna Maria Tinghino/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

„Kristofer se osećao malo pregrejano i dehidrirano. morao je da sedne, ali danas se oseća sjajno”, rekli su organizatori.

Predstavnici Lambera nisu odmah odgovorili na zahtev časopisa Pipl za komentar 9. avgusta. Najpoznatiji po svojoj ulozi u filmu Gorštak iz 1986. godine, Lamber je prepoznatljiv i po ulozi Tarzana u filmu Grejstok: Legenda o Tarzanu, gospodaru majmuna iz 1984, kao i Lorda Rejdena u igranoj filmskoj adaptaciji video-igre Mortal kombat iz 1995. godine.

Francuski glumac bi trebalo da se pojavi na događajima Fan ekspo Čikago i Med monster ekspo u Severnoj Karolini krajem ovog meseca. Najnoviji zdravstveni problem Lambera dolazi više od godinu dana nakon što je otkazao jedno od svojih zakazanih pojavljivanja na švedskom festivalu Saj-faj vorld u martu 2025. godine.

Foto: Warner Bros / Everett / Profimedia

Pao je niz stepenice u hotelu i zadobio povredu leđa, preneo je TMZ u to vreme. „

Kao glumcu, snimanje i promocija filmova su mu apsolutni prioritet i uvek su to bili, i iako gaji najveće poštovanje prema ljudima koji organizuju događaje i obožavaocima koji ih posećuju”, naveo je Lamberov predstavnik u izjavi za Nine.com.au.

Dodali su: „Nažalost, ovog puta neće moći da prisustvuje konvenciji.”