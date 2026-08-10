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Glumac Leonardo Dikaprio udružio se sa milijarderom Džefom Bezosom kako bi zajedno pokrenuli inicijativu posvećenu oporavku ugroženih životinjskih vrsta. U projekat nazvan „Phoenix Species Project” uložili su 200 miliona dolara.

Uz podršku fondacija Age of Union i Todd Graves Family Foundation, inicijativa bi trebalo da pomogne stotini vrsta kojima preti izumiranje u 30 zemalja, što obuhvata sisare, vodozemce, gmizavce, ptice, ribe, beskičmenjake i biljke. Staništa na kojima će se raditi kreću se u rasponu od okeana do vulkanskih ravnica.

Kako piše magazin Variety, projekat će se sprovoditi u saradnji sa autohtonim narodima, lokalnim zajednicama, naučnicima i konzervatorima. Početno ulaganje od 200 miliona dolara Bezos i Dikaprio nazvali su „najvećom pojedinačnom filantropskom inicijativom posvećenom oporavku kritično ugroženih vrsta”. Projekat se realizuje u saradnji sa Komisijom za preživljavanje vrsta IUCN-a (Međunarodna unija za zaštitu prirode), najvećom svetskom volonterskom mrežom za nauku o očuvanju prirode, koja deluje kao globalni partner za znanje.

„Ne mogu biti ponosniji što ovo objavljujem”, napisao je glumac na svom Instagram profilu. Neprofitnu organizaciju Re:wild 2021. godine osnovali su Dikaprio, dr Ves Sečrest i drugi naučnici za zaštitu prirode kako bi zaštitili i obnovili bioraznolikost i ranjiva staništa divljih životinja širom sveta. Bezos na ovoj inicijativi radi sa svojom suprugom Loren Sančez Bezos.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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Stvari koje sam tražila pre udaje za milionera Izvor: Tiktok/lionlindaa