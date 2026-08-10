Novi vapaj Britni Spirs: Otišla na tretman botoksom, pa se gorko pokajala, celom svetu pokazala posledice "Nikome ne možete verovati" (VIDEO)
Britni Spirs je na Instagramu podelila neprijatno iskustvo s botoksom i upozorila pratioce na moguće posledice estetskih zahvata. Pevačica tvrdi da joj se nakon tretmana spustio levi kapak, a celo iskustvo opisala je kao "neprijatno i sramotno".
U objavi od petka, 7. avgusta, Britni je rekla da je problem s okom trajao oko četiri nedelje. Tvrdi da joj je lekar ubrizgao previše botoksa u područje levog oka, zbog čega joj se kapak spustio. "Tek sada počinje da se podiže i vraća u normalu", rekla je i poručila pratiocima: "Pazite na svoje telo."
Upozorila pratioce da budu oprezni
Britni nije krila nezadovoljstvo iskustvom. "Ti ljudi i ti lekari stvarno mogu da vam unište oči", rekla je. "Budite oprezni s tim ljudima. Pokušavaju da vam promene lice i sve pokvare. Pazite na svoje telo jer je vaše i pripada samo vama. To je to." Uz snimak je napisala: "Nikome se ne može verovati!!!"
U galeriji pogledajte fotografije Britni Spirs:
Objava dolazi nekoliko meseci nakon što je pevačica uhapšena zbog sumnje na vožnju pod uticajem alkohola. Na sudu je priznala krivicu za lakši prekršaj nesmotrene vožnje, nakon čega se prijavila u rehabilitacioni centar. Njen advokat Majkl Goldstajn tada je rekao da je "prihvatila odgovornost za svoje postupke", te da je preduzela korake prema pozitivnim promenama.
Video: Bizarni video Britni Spirs