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Britni Spirs je na Instagramu podelila neprijatno iskustvo s botoksom i upozorila pratioce na moguće posledice estetskih zahvata. Pevačica tvrdi da joj se nakon tretmana spustio levi kapak, a celo iskustvo opisala je kao "neprijatno i sramotno".

U objavi od petka, 7. avgusta, Britni je rekla da je problem s okom trajao oko četiri nedelje. Tvrdi da joj je lekar ubrizgao previše botoksa u područje levog oka, zbog čega joj se kapak spustio. "Tek sada počinje da se podiže i vraća u normalu", rekla je i poručila pratiocima: "Pazite na svoje telo."

Upozorila pratioce da budu oprezni

Britni nije krila nezadovoljstvo iskustvom. "Ti ljudi i ti lekari stvarno mogu da vam unište oči", rekla je. "Budite oprezni s tim ljudima. Pokušavaju da vam promene lice i sve pokvare. Pazite na svoje telo jer je vaše i pripada samo vama. To je to." Uz snimak je napisala: "Nikome se ne može verovati!!!"

U galeriji pogledajte fotografije Britni Spirs:

1/22 Vidi galeriju Britni Spirs Foto: Instagram, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Objava dolazi nekoliko meseci nakon što je pevačica uhapšena zbog sumnje na vožnju pod uticajem alkohola. Na sudu je priznala krivicu za lakši prekršaj nesmotrene vožnje, nakon čega se prijavila u rehabilitacioni centar. Njen advokat Majkl Goldstajn tada je rekao da je "prihvatila odgovornost za svoje postupke", te da je preduzela korake prema pozitivnim promenama.

Video: Bizarni video Britni Spirs