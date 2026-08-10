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Glumac Vahidin Prelić (52) uveliko priprema svadbu sa 23 godine mlađom Bojanom koja je studentkinja psihologije. Buduća mlada je nedavno birala venčanicu u kojoj će izgovoriti sudbonosno "da", a sada ju je izabranik iznenadio pred venčanje.

Nakon što su uradili iste tetovaže, Vahidin je odlučio da iznenadi Bojanu i istetovira nadimak koji joj je majka dala.

Vahidin Prelić i Bojana pred venčanjem uradili tetovaže Foto: Printscreen/Instagram

"Moja majka je rekla da sam njena kaplja rose. Moj muž je istetovirao to na svoju ruku", napisala je ponosna Bojana koja ovakav gest nije očekivala.

Tetovaža na glumčevoj ruci Foto: printscreen/instagram/jednabojana

Inače, Bojana se dugo dvoumila oko toga da li da Vahidin ide sa njom da izabere venčanicu za svadbu, a o nedoumicama je govorila putem društvenih mreža.

- Imali neka da se udala da ju je suprug video pre venčanja u venčanici i da se ništa loše nije desilo jer ja ne znam na koji način da izaberem venčanicu i ne znam šta želim, ali apsolutno znam da želim da pitam svog budućeg supruga za mišljenje? - rekla je ona u snimku koji je objavila na Instagramu, a potom je uslikala glumca kako sedi u salonu venčanica dok ona isprobava modele.

Roditelji ne podržavaju vezu

Podsetimo, veza Bojane i Vahidina je izazvala mnoštvo reakcija zbog velike razlike u godinama. I ona je o tome govorila i istakla da je njenom ocu smeta što je on druge veroispovesti.

- Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - rekla je Bojana u podkastu "Oslobođenje", a glumac je dodao da je stariji od Bojaninih roditelja.

- Stariji sam. Godinu dana, od mame tri - rekao je on.

- Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dete - poručila je u pomenutom podkastu Bojana.

(Kurir.rs/Blic)

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