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Gotovo četiri decenije nakon što je pesmom „I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)“ osvojila publiku širom sveta, Vitni Hjuston dobila je još jedno posebno priznanje. Kompanija Matel predstavila je prvu Barbi lutku napravljenu po liku legendarne pevačice, a za njen izgled inspiraciju je pronašla upravo u čuvenom spotu iz 1987. godine.

Lutka je predstavljena 9. avgusta, na dan kada bi Vitni Hjuston proslavila 63. rođendan, kao deo kolekcije Barbie Signature, kroz koju je Matel prethodnih godina odao počast brojnim velikim imenima iz sveta muzike i popularne kulture.

Prepoznatljiv izgled

Dizajneri nisu slučajno odabrali period u kojem je Vitni bila na samom vrhuncu svetske slave. Nova lutka reprodukuje njen upečatljiv izgled iz spota za pesmu „I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)“, jednog od najvećih hitova u njenoj karijeri.

Barbi nosi pripijenu ljubičastu haljinu, upečatljive šarene minđuše i cipele sa potpeticom, dok frizura sa raskošnim loknama priziva estetiku osamdesetih po kojoj je pevačica u tom periodu bila prepoznatljiva. Uz lutku dolaze mikrofon i stalak za mikrofon, a kolekcionarsko izdanje uključuje i sertifikat autentičnosti.

Počast velikoj karijeri

Ovim izdanjem Matel nije želeo samo da rekonstruiše jednu od najpoznatijih modnih kombinacija Vitni Hjuston, već i da podseti na trag koji je ostavila u muzici i popularnoj kulturi.

„Muzika Vitni Hjuston bila je zvučna kulisa nebrojenih trenutaka za obožavaoce širom sveta“, rekao je Nejtan Bejnard, potpredsednik i direktor brenda Barbi u kompaniji Matel.

Pogledajte u galeriji fotografije Vitni Hjuston:

Vitni Hjuston Foto: Profimedia

„Barbi s ponosom odaje počast njenom izuzetnom nasleđu najnovijim dodatkom kolekciji Barbie Signature.

Kako je dodao, lutka predstavlja omaž njenom prepoznatljivom stilu, energiji i duhu.

„Ova lutka slavi njen prepoznatljiv stil, radost i duh. Nadamo se da će obožavaocima pružiti smislen način da slave umetnicu čiji glas i uticaj i dalje odjekuju širom sveta.“

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