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Treća sezona serije "Kuća zmaja" privukla je pažnju nizom kontroverznih scena s Ejmondom Targarjenom, a sada se piše i o tome koliko bi mogao da zarađuje Met Smit, koji u seriji glumi njegovog ujaka Demona Targarjena. Smit je i pre HBO-ovog hita imao uspešnu karijeru zahvaljujući ulogama u serijama "Doctor Who" i "Kruna", ali iznos koji navodno dobija za "Kuću zmaja" mogao bi biti popriličan, piše Unilad.

U galeriji pogledajte kadrove iz serije "Kuća zmaja":

1/7 Vidi galeriju Kuća zamja Foto: Theo Whiteman/HBO

Koliko Met Smit navodno zarađuje u "Kući zmaja"?

HBO nije zvanično objavio plate glumaca, pa se svi iznosi koji se pominju temelje na procenama. Poređenja radi, poznato je da su Kit Harington i Emilija Klark na vrhuncu popularnosti "Igre prestola" zarađivali oko 500.000 dolara po epizodi. U ranijim sezonama njihove plate su navodno bile manje od 300.000 dolara.

Procenjuje se da su glavni glumci "Kuće zmaja" tokom prve sezone zarađivali između 100.000 i 300.000 dolara po epizodi, a njihove plate su u međuvremenu mogle da porastu.

Met Smit Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Na osnovu tih podataka nagađa se da bi Smit danas mogao da dobija oko 300.000 dolara po epizodi. Ako je ta procena tačna, za 24 epizode u kojima se dosad pojavio zaradio bi oko 7,2 miliona dolara. Ipak, važno je naglasiti da HBO ni Smit nisu potvrdili te iznose.

Njegovo bogatstvo procenjuje se na milione

Prema stranici Celebrity Net Worth, bogatstvo Meta Smita procenjuje se na oko devet miliona dolara. Jedna od njegovih najpoznatijih uloga bila je uloga Doktora u BBC-jevoj seriji "Doctor Who", u kojoj je glumio od 2010. do 2013. godine.

Nakon toga je tumačio mladog princa Filipa u prve dve sezone Netflixove serije "Kruna", a za tu ulogu je navodno dobijao oko 52.000 dolara po epizodi.

Prema istim procenama, Smit ipak nije najbogatiji član glumačke postave "Kuće zmaja". Ris Ivans, koji glumi Ota Hajtauera, navodno je težak oko 12,5 miliona dolara. Tokom duge karijere glumio je u brojnim poznatim filmovima, među kojima su "Notting Hill" i "Čudesni Spajdermen".

Kontroverzna scena obeležila kraj treće sezone

Treća sezona donela je nekoliko scena koje su izazvale brojne reakcije gledalaca. Posebno se istakla priča Ejmonda Targarjena. U jednoj od najkontroverznijih scena Ejmond zamišlja intiman odnos sa svojom majkom Alisent. Ubrzo se otkriva da je zapravo s Alis Rivers, dok je Alisent samo deo njegove halucinacije.

HBO je već potvrdio da će četvrta sezona "Kuće zmaja" biti poslednja, a njen dolazak očekuje se 2028. godine. Druga sezona ostala je zapamćena i po velikom curenju sadržaja uoči finala, kada su delovi poslednje epizode završili na internetu pre zvanične premijere. Producenti se nadaju da se nešto slično neće dogoditi i s nastavkom serije.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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