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Antonio Banderas danas slavi 66. rođendan. Španski glumac decenijama važi za jednog od najvećih zavodnika svetskog filma, ali iza holivudskog sjaja, crvenih tepiha i velikih uloga nalazi se i trenutak koji mu je, kako je više puta priznao, potpuno promenio pogled na život.

Sve se dogodilo 2017. godine, kada je tokom vežbanja osetio snažan bol u grudima. Ubrzo je postalo jasno da je doživeo srčani udar, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu, gde su mu lekari ugradili tri stenta.

Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Godinama kasnije o tom iskustvu ne govori samo kao o jednom od najstrašnijih trenutaka koje je preživeo. Naprotiv, tvrdi da ga je upravo blizina smrti naterala da potpuno promeni prioritete.

„Naterao me je da cenim život na potpuno drugačiji način i na mnogo snažniji način. Promenio je moj život u potpunosti i zauvek. Ipak sam imao sreće jer vas srčani udar može ubiti baš ovako... Na neki način, to je jedna od najboljih stvari koja mi se dogodila u životu, doživeti srčani udar“, istakao je glumac.

Sličnu poruku ponovio je i pred ovogodišnji rođendan, navodeći da mu je infarkt doneo potpuno novu perspektivu i naterao ga da prestane da gubi vreme na stvari koje za njega nemaju pravu vrednost.

Nikol mu spasila život

Posebno mesto u priči o njegovom infarktu ima dugogodišnja partnerka Nikol Kimpel. Banderas je svojevremeno otkrio da je splet okolnosti doveo do toga da upravo ona u ključnom trenutku kod sebe ima aspirin.

Foto: Paolo Cotello/IS/MPI / Capital pictures / Profimedia

„Noć pre nego što sam to doživeo, moja devojka je imala glavobolju, a mi nismo imali bilo šta od lekova u kući, otišla je da kupi nešto, lek protiv bolova ili šta već. Narednog jutra, kada sam dobio simptome i jasno znao šta mi se dešava, stavila mi je jedan od onih aspirina pod jezik i to mi je spaslo život. Dobio sam drugu šansu i neke stvari su se promenile u mom životu od tada“, ispričao je glumac.

Posle infarkta Banderas je promenio način života, ostavio cigarete i počeo drugačije da razmišlja o tome gde i kako želi da provodi vreme. Sve više se okretao rodnoj Španiji, a danas veliki deo života i profesionalnih projekata vezuje upravo za Malagu.

Da je 2017. za njega bila prekretnica, govori i činjenica da o infarktu danas govori bez dramatizovanja. Umesto da ga posmatra isključivo kao nesreću, opisuje ga kao upozorenje koje ga je podsetilo koliko je život nepredvidiv.

Pogledajte u galeriji fotografije Antonija Banderasa:

1/6 Vidi galeriju Antonio Banderas Foto: Lorenzo Carnero / Zuma Press / Profimedia, José Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Marilla Sicilia / Zuma Press / Profimedia

Korona baš na rođendan

Tri godine kasnije dočekalo ga je novo zdravstveno iskušenje. Banderas je 10. avgusta 2020, upravo na svoj 60. rođendan, saopštio da je pozitivan na koronavirus.

Rođendan je tada proveo u izolaciji, ali je javnosti poručio da se oseća relativno dobro i da je uglavnom umorniji nego inače. Bolest je preležao bez težih posledica.

Ipak, zdravstvene krize nisu jedini događaji koji su obeležili poslednju deceniju njegovog privatnog života. Veliku pažnju javnosti privukla je i njegova veza sa Nikol Kimpel, sa kojom je i danas.

Glasine zbog nove ljubavi

Banderas i Nikol upoznali su se na Kanskom festivalu 2014. godine, u periodu kada je glumac još formalno bio u braku sa Melani Grifit. Zbog toga su se gotovo odmah pojavile spekulacije da je upravo Nikol bila razlog kraha jednog od najpoznatijih holivudskih brakova.

Foto: MGM Collection / Everett / Profimedia

Glumac je takve tvrdnje odlučno odbacivao.

„Nikol nije bila motiv mog razvoda. Upoznao sam je na festivalu u Kanu prošle godine, ali oboje smo znali gde smo. Još sam bio oženjen čovek, iako su stvari već krenule loše. Tada mi je rekla: 'Prvo moraš da rešiš svoje probleme, a onda ćemo videti'. Nema direktne veze sa mojim raskidom“, objasnio je glumac 2015. godine.

Kako je tada tvrdio, njihova ljubavna priča počela je tek nakon što je rešio pitanja u vezi sa razvodom od Melani.

Više od decenije kasnije Banderas i Nikol i dalje su zajedno i redovno se pojavljuju na velikim događajima, premijerama i crvenim tepisima. Nikol ima sestru bliznakinju Barbaru, sa kojom je pokrenula modni brend Baniki, a sestre se često zajedno pojavljuju i u društvu slavnog glumca.

Zanimljivo je da je Banderas uspeo da sačuva i veoma blizak odnos sa bivšom suprugom. On i Melani Grifit bili su u braku od 1996. do 2015. godine i imaju ćerku Stelu, a glumac je nedavno ponovo govorio o tome da je bivša supruga i dalje jedna od njegovih najbližih prijateljica.

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