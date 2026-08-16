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Ljubav Hamfrija Bogarta i Loren Bakol decenijama se pamti kao jedna od najpoznatijih holivudskih romansi, ali iza slike skladnog para krila se mnogo složenija priča. Velika razlika u godinama, iskušenja i tajne koje su pratile njihov brak nisu uspele da izbrišu snažnu povezanost koja je trajala sve do Bogartove smrti.

Hamfri Bogart i Loren Bakol jedan su od kultnih parova prošlog veka.

Njihova ljubavna priča sredinom 20. veka bila je jedna od najlepših, a u stvarnosti to baš i nije bilo tako.

Loren Bekol, Hemfri Bogart Foto: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Hamfri je Loren upoznao tokom snimanja filma "To Have and Have Not". Imao je 44, a ona svega 18 godina, ali osvojila ga je na prvi pogled. Od samog početka imali su neraskidivu vezu, a nije trebalo dugo ni da postanu ljubavnici.

U Holivudu je u tom trenutku tolika razlika u godinama bila skandalozna, ali par se nije obazirao na napise medija. Čak se ni reditelj nije slagao s njihovom romansom, a smetalo mu je sve jer je i sam bio zaljubljen u Bakol.

Loren Bekol, Hemfri Bogart Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

"Bogart se zaljubio u lik koji je Loren glumila i ona će do kraja svog života morati da glumi", rekao je kasnije reditelj Hauard Hoks.

Odmah nakon snimanja tog filma počeli su da rade na idućem, a u tom trenutku se Bogart razveo od svoje prve supruge.

Bogart i Bakol venčali su se na maloj ceremoniji 1945. godine, a tokom čitavog braka isticali su da su ludo zaljubljeni. Uprkos svađama, sjajno su funkcionisali kao par, te su često radili zajedno na filmovima.

Loren Bekol, Hemfri Bogart Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Živeli su idilično. Preselili su se u veliku kuću u Holmbi Hilsu, četvrti Los Anđelesa s najskupljim nekretninama u Americi, a Bogart je, zaljubljen u more i u plovidbu, kupio jahtu Santana od prijatelja, glumca Dika Pauela, na koju se povlačio kad bi se zaželeo samoće. S Bakol je snimio još četiri filma, od kojih su najuspešniji bili "Ostrvo Largo" i "Dark Passage", te nastavio da radi neumornim tempom, ali ona je stala nakon što je ostala trudna. Slavni glumac je prvi put postao otac s 49 godina, kada je Loren rodila njihovog sina Stivena Hamfrija Bogarta 1949. godine. Ćerku Lesli dobili su 1952, a njihova deca bavila su se sličnim poslovima poput svojih roditelja.

Loren Bekol, Hemfri Bogart Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Međutim, kako je vreme odmicalo, razlika u godinama između njih dvoje sve je češće dobijala neželjene posledice. On se htio smiriti, a ona je, pak, bila mlada žena u naponu snage i seksualne energije.

Kad je 1952. upoznala Adleja Stivensona, predstavnika demokrata na predsedničkim izborima, priključila se njegovoj kampanji. Prvo ga je podržavala s mužem, ali kad se Bogart razboleo i ostao u svom hotelu, ona je nastavila sama da odlazi na Stivensonove skupove. Učinilo joj se da je gleda s istim interesovanjem kao i ona njega, počela je da mašta kako bi to bilo da postanu par. Međutim, iako je on bio slobodan, do toga nikada nije došlo. Ne samo zbog toga što je bio stariji od nje, kao i Bogart, nego zato što je jednom, kad je došla kod njega u posetu, videla da je u kući s njim jedna mlada članica njegovog izbornog štaba.

Loren je sanjala o neveri, ali ništa manje nevin nije bio ni Bogart.

On je imao dugogodišnju tajnu vezu sa svojom frizerkom Veritom Tompson, koja mu je po godinama bila bliža od Loren. Vodio ju je i na svoja snimanja, a kako je šišala i njegovu decu, često im je dolazila kući, pa je Loren morala da zna za nju. Iako je seksualne privlačnosti u njihovoj vezi davno nestalo, Bogart i Bakol bili su zajedno jer su se i dalje istinski voleli.

Hamfri je do 1955. godine imao već velikih problema sa zdravljem, a lekari su mu dijagnostikovali rak jednjaka. Čitav život je pio i pušio, a sve zavisnosti uzele su danak, te je završio na operaciji.

Bogartu se zdravlje jako pogoršalo 1955, ali tek je početkom 1956. na nagovor Loren otišao kod lekara koji mu je dijagnostikovao rak. Operisao je jednjak 1. marta iste godine, ali već je bilo prekasno da ga se odstrani, pa je započeo lečenje s hemoterapijom, zatim je u oktobru otišao na još jednu operaciju, ali ništa više nije moglo da mu pomogne.

"Koja bi to žena bila u krevetu s mužem koji je spao na samo 40 kilograma, redovno mu masirala noge i brinula se za njega kad od bolova i slabosti nije mogao ni da se pomeri. Samo ona koja ga voli", napisao je jedan njihov poznanik.

Preminuo je 20 dana nakon svog 57. rođendana, a toliko je smršao da je imao tek 36 kilograma na kraju.

Njegovi najbliži prijatelji, među njima Ketrin Hepbern, Frenk Sinatra i Spenser Trejsi, posetili su ga 13. januara 1957. Iste večeri je pao u komu i sledeći dan preminuo. Imao je 57 godina.

Tog trenutka, Loren je sa svega 32 godine ostala udovica.Neko vreme posle je provela s Frenkom Sinatrom, koji ju je čak i zaprosio, ali slavni pevač koji je opsesivno čuvao svoj privatni život prekinuo je svaki kontakt s njom kad je o tome počelo da se priča.

Ljubavnu sreću našla je potom u kratkom braku s glumcem Džejsonom Robardsom, za kog se udala 1961. i s njim iste godine dobila sina Sema. Međutim, brzo je shvatila da je Džejson još veći alkoholičar od Bogarda, pa je s njim izdržala samo do 1969, kada su se razveli.

Ostatak života uglavnom je provela u Njujorku. Glumila je u pozorištima, a samo bi se retko pojavljivala u filmovima. Napisala je nekoliko knjiga memoara, u kojima je opisala svoj život i ljubavnu priču s Bogartom.

Preminula je 2014. godine u 89. godini.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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