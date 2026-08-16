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Malo je domaćih serija koje su toliko duboko ušle u svakodnevni govor i kolektivno sećanje kao "Porodično blago". Likovi su postali deo naše svakodnevice, njihove replike se i danas citiraju, a serija se toliko puta reprizirala da mnogi gledatelji pojedine scene mogu da izgovore zajedno sa glumcima.

Ipak, postoji jedan detalj koji je godinama ostao gotovo potpuno u senci. "Porodično blago" zapravo nikada nije dobilo kraj kakav je prvobitno bio zamišljen.

Gledaoci jesu dobili poslednju emitovanu epizodu, ali priča nije bila zaokružena onako kako su autori planirali. Upravo zato serija danas ima još jednu posebnu dimenziju. Nije samo televizijski klasik koji se iznova gleda, već i priča koja je završena mnogo ranije nego što je trebalo.

Porodično blago Foto: Printscreen/RTS

"Porodično blago" trebalo je da ima čak 98 epizoda

Serija nije bila zamišljena kao kratka televizijska priča. Plan je bio mnogo ambiciozniji, sa više epizoda i dovoljno prostora da se razviju odnosi među likovima, porodični sukobi i zapleti koji su publiku držali uz ekran.

Dramaturg i reditelj Slobodan Terzić, koji je bio prijatelj autora Siniše Pavića, svojevremeno je otkrio podatak koji je mnoge iznenadio. Prema njegovim rečima, "Porodično blago" trebalo je da ima čak 98 epizoda, ali ih je na kraju snimljeno samo 63.

To znači da gledaoci nikada nisu videli sve ono što je za seriju bilo zamišljeno. Pojedini odnosi mogli su da dobiju potpuno drugačiji razvoj, neke priče detaljniji rasplet, a sudbine omiljenih junaka završetak koji nikada nije stigao do malih ekrana.

Zato i danas, kada se serija ponovo emituje, mnogi imaju osećaj da joj nešto nedostaje. I zaista nedostaje, čitavih 35 epizoda.

Bogoljub Mitić Đoša i Predrag Smiljković u seriji Porodično blago Foto: Printscreen/RTS

Bilo je planirano i veliko suđenje Listeru

Zašto serija nikada nije završena onako kako je bilo planirano?

Razlog nije bio nedostatak interesovanja publike. Naprotiv, "Porodično blago" bilo je veliki televizijski hit, a popularnost serije nije prestajala ni nakon završetka emitovanja.

Problem su bile okolnosti u kojima je serija nastajala. Snimanje je prekinuto u periodu velikih društvenih i političkih turbulencija, a nastavak nikada nije realizovan u obimu koji je prvobitno zamišljen. Na prekid su, prema ranijim navodima, uticali događaji tokom bombardovanja 1999. godine, kao i politička dešavanja nakon 5. oktobra 2000. godine.

Porodično blago Foto: Printscreen/RTS youtube

Terzić je svojevremeno govorio i o tome šta je publika trebalo da vidi da je serija nastavila da se snima.

- Pavić je rekao: "Dajte mi ljudi nekoliko epizoda da završim priču, trebalo je da bude prikazano i veliko suđenje Listeru. Šteta za tu seriju, jer je to od velikih serija bila najbolje napisana", rekao je Terzić u emisiji "Oko" na RTS-u.

I upravo je u tome možda i najveća tajna "Porodičnog blaga". Serija koju publika decenijama doživljava kao zaokruženu priču zapravo nikada nije dobila pravi završetak.

Možda je baš zato i ostala toliko živa. Jer neke priče, čak i kada se završe na televiziji, nikada zapravo ne dobiju svoju poslednju epizodu.

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