Slušaj vest

Glumica Obri Plaza rodila je prvo dete, izvestio je TMZ. Dobila je ćerku s partnerom, takođe glumcem, Kristoferom Abotom, a medij navodi kako se porodila krajem prošlog meseca, pretpostavljajući da je reč o poslednjoj nedelji u julu.

Glumicu su kamere snimile kako nosi svoje novorođenče tokom vikenda u Njujorku, nakon što je pogledala poslednju izvedbu svog partnera u predstavi "Death of a Salesman".

Na fotografijama je Plaza bila u ležernom izdanju, noseći crnu majicu i plave farmerke i sunčane naočare. Beba je bila umotana u ćebence dok ju je 42-godišnja majka nosila na grudima pre nego što je ušla u auto koji ih je čekao.

Da je trudna otkrilo se u aprilu ove godine, a očekivalo se da će njeno prvo dete stići na jesen. Izvor je tada rekao da je srećna vest bila veliko iznenađenje za glumicu, nakon što je početkom prošle godine preminuo njen suprug, Džef Baena. "Ovo je bilo prelepo iznenađenje nakon emotivne godine. Osećaju se vrlo blagosloveno", rekao je izvor za People.

U galeriji pogledajte fotografije Obri Plaze:

1/5 Vidi galeriju Obri Plaza na Nedelji mode u Parizu Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Nije poznato kada je par započeo vezu, ali su prvi put zajedno viđeni u julu 2025. godine. Pre toga su sarađivali 2020. godine na filmu "Crni medved", a potom i pre tri godine na predstavi "Danny and the Deep Blue Sea".

Plaza je protekle gotovo dve godine prošla kroz težak period, nakon smrti supruga Baene, od kog se navodno razvela 2024. godine, četiri meseca pre njegove smrti. Scenarista je sebi oduzeo život u januaru 2025. godine, prema zapisima Kancelarije medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles. Imao je 47 godina.

Video: Ljubica Tajević o izlasku iz porodilišta bez bebe