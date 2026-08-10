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Emili Ratajkovski sa voluminoznim talasima i smokey šminkom

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Emili Ratajkovski leto provodi u Grčkoj, odakle je pratiocima pokazala kako izgleda njen odmor na Mediteranu. Manekenka i glumica objavila je niz fotografija i snimaka sa putovanja, a najveću pažnju izazvala je fotografija nastala tokom noćnog kupanja.

Tridesetpetogodišnja Emili pozirala je potpuno naga u vodi, dok je intimni deo tela zaklonila čašom vina. U istoj galeriji našao se i snimak na kojem u bikiniju pleše na brodu.

Objava je za kratko vreme prikupila više od pola miliona lajkova, dok su pratioci komentarisali njen izgled, atmosferu sa odmora i način na koji uživa u letnjim danima.

Odmor bez kočnica

Pogledajte u galeriji vrele kadrove sa odmora:

1/5 Vidi galeriju Emili Ratajkovski na letnjem odmoru u Grčkoj Foto: Instagram/emrata

„Nema leta bez tvojih letnjih objava“, poručio joj je jedan pratilac.

„Obožavam Emili na odmoru“, dodao je drugi, dok su se među komentarima nizale i poruke poput: „Devojko, uživaj u životu!“

Brojni pratioci reagovali su emotikonima srca i oduševljenja, a fotografije iz Grčke još jednom su pokazale koliko interesovanja izaziva gotovo svaka objava poznate manekenke.

Emili Ratajkovski svetsku prepoznatljivost stekla je nakon pojavljivanja u spotu Robina Tika za pesmu „Blurred Lines“. Od tada je izgradila karijeru u modelingu i glumi, dok je njen privatni život godinama pod budnim okom javnosti.

Video: Emili Ratajkovski o ženama