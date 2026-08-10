En Hatavej na crvenom tepihu u svetloplavom topu i farmerkama tokom trudnoće

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En Hatavej pojavila se na premijeri filma „The End Of Oak Street“ u Los Anđelesu i još jednom pokazala da ni tokom trudnoće ne namerava da se odrekne modnih eksperimenata. Slavna glumica ponosno je istakla trudnički stomak, ali je njena neobična kombinacija sa crvenog tepiha brzo podelila javnost.

Četrdesettrogodišnja glumica odabrala je svetloplavi top bez rukava i sa visokom kragnom, čiji je asimetričan kroj u potpunosti otkrivao stomak. Prednji deo bio je izrazito kratak, dok se pozadi materijal spuštao znatno niže i podsećao na kratki šlep.

Posebno upečatljiv detalj bila je crvena postava, koja se jasno videla pri kretanju i pravila snažan kontrast sa nežnom plavom bojom gornjeg dela.

Farmerke podelile publiku

Ipak, najviše komentara nije izazvao sam top već ono sa čim ga je En kombinovala.

Pogledajte u galeriji kako je izgleala:

1/5 Vidi galeriju En Hatavej na crvenom tepihu u svetloplavom topu i farmerkama tokom trudnoće Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia, Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Umesto elegantnih pantalona ili suknje, kakve bi se možda očekivale uz ovako efektan komad, glumica je obukla široke farmerke niskog struka. Upravo taj spoj glamuroznog i potpuno ležernog brzo je postao glavna tema među ljubiteljima mode.

Izgled je zaokružila crvenim salonkama, koje su se bojom nadovezale na unutrašnjost topa i tako povezale celu kombinaciju.

Kosom skupljenom u zaglađen visoki rep dodatno je istakla lice, dok je nakit svela na viseće minđuše, narukvice i nekoliko prstenova. Sve ostalo bilo je podređeno najupadljivijem detalju večeri – njenom trudničkom stomaku.

„Taj top zaslužuje bolje“

Fotografije sa premijere vrlo brzo su završile na društvenim mrežama, gde se povela rasprava o tome da li je izbor farmerki bio hrabar modni potez ili potpuni promašaj.

„To je baš neukusno“, napisao je jedan korisnik.

„Ne, nikako za ovu kombinaciju“, dodao je drugi, dok je jedan od komentara glasio: „Obožavam je. Ne razumem zašto joj je stilista ovo napravio.“

Posebno su se nizale kritike upravo na račun farmerki.

„Ova kombinacija je baš promašaj, oprostite“, „Farmerke? FARMERKE?! Taj fantastičan top zaslužuje nešto bolje uz sebe“ i „Farmerke sve čine još gorim“, bili su neki od komentara.

Ipak, nisu svi bili toliko strogi. Deo publike stao je u odbranu glumice, ističući da En izgleda blistavo i da trudnoća ne mora da znači odustajanje od smelijih modnih izbora.

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