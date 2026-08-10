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Za glumicu Bojanu Bambić 10. avgust nije običan datum. Ćerka legendarne Radmile Živković upravo na ovaj dan seća se saobraćajne nesreće iz 2015. godine, u kojoj je zadobila teške povrede i nakon koje je prošla kroz dug i iscrpljujući oporavak. Jedanaest godina kasnije, taj datum za nju predstavlja svojevrsni drugi rođendan.

Bojana je tek pet godina nakon nesreće pronašla snagu da javno pokaže fotografiju nastalu neposredno posle udesa. Uz potresan prizor tada je objavila i poruku kojom je želela da upozori ljude koliko jedan trenutak nepažnje u saobraćaju može da promeni nečiji život.

Foto: Printscreen

„10. Avgust 2015. ponedeljak. Konačno sam, posle 5 godina skupila hrabrosti i snage da vam pokažem kako sam izgledala tog dana posle udesa, sa smrskanim kostima u glavi i nesvesna toga šta me čeka.Tada još nisam znala šta je sve smrskano i izvaljeno iz moje glave. Konačno sam skupila snage da ostavim ovih teških 5 godina i puno operacija iza sebe. Poenta ovog posta je da vam moja slika bude u glavi svaki dan kad izađete na ulicu...i pazite kako drugi voze! SREĆAN MI 5. ROĐENDAN!“, napisala je tada.

Dug put do oporavka

Foto: M.M./ATAImages

Posledice nesreće bile su toliko ozbiljne da su, prema Bojaninim kasnijim rečima, lekari sumnjali da će ponovo moći normalno da govori, da se smeje i nastavi da se bavi svojim poslom. Uprkos takvim prognozama, nije želela da odustane, već je kroz dugotrajne vežbe i rehabilitaciju pokušavala da se vrati životu koji je imala pre udesa.

U automobilu je tog dana sa njom bila i njena majka Radmila Živković, koja je nekoliko dana nakon nesreće detaljno opisala trenutak sudara.

„Sve se desilo iznenada. Moja ćerka Bojana i ja bile smo u taksiju kada je na nas kolima naleteo taj čovek. On je u krivini prešao na našu stranu preko pune linije i pri velikoj brzini zakucao se u naše vozilo. Mi smo išli 28 kilometara na sat, taksista je vozio u drugoj brzini, a taj čovek koji nas je udario nije poštovao saobraćajne propise i kretao se prebrzo. Pritom je sve vreme razgovarao telefonom, to sam videla jer sam sedela napred. Pojas i vazdušni jastuci spasli su mi život, ali i slomili rebra. Potpuno smo razvaljene“, ispričala je tada Radmila.

Radmila Živković i Bojana Bambić Foto: Damir Dervišagić

Datum koji ne zaboravlja

Dok je Radmila prošla sa polomljenim rebrima, Bojana je zadobila znatno teže povrede, a oporavak je podrazumevao brojne operacije i godine borbe. Upravo zato 10. avgust danas ne posmatra samo kao godišnjicu nesreće već i kao podsetnik da je dobila novu priliku za život.

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