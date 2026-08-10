Drama u vili Kim Kardašijan: Provalnik upao na starletino imanje i ukrao joj automobil
U vilu Kim Kardašijan u Hiden Hilsu vrednu 60 miliona dolara, upao je provalnik, a zatim ukrao automobil i krenuo u vožnju po kraju.
Incident je prijavljen policiji u nedelju u 15.45 časova, a kako navodi The Sun, osumnjičeni je provalio u kuću i odneo nekoliko stvari.
Navodni provalnik (27) pojavio se na imanju Kim Kardašijan dok su na kući trajali renovacijski radovi, a potom je nasilno ušao u objekat.
U galeriji pogledajte kako izgleda ila Kim Kardašijan:
Izvori su za TMZ rekli da je jedan od pripadnika obezbeđenja shvatio da je reč o provalniku i odmah pozvao šerifovu kancelariju, koja je poslala patrolu na imanje.
Policija je odmah upućena na lice mesta i opkolila luksuznu vilu u Los Anđelesu, pre nego što je uspela da pronađe osumnjičenog, uhapsi ga i privede.
Kod muškarca nije pronađeno oružje, a nakon incidenta nije bilo prijavljenih povređenih.
Video: Vežbe Kim Kardašijan