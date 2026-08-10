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U vilu Kim Kardašijan u Hiden Hilsu vrednu 60 miliona dolara, upao je provalnik, a zatim ukrao automobil i krenuo u vožnju po kraju.

Incident je prijavljen policiji u nedelju u 15.45 časova, a kako navodi The Sun, osumnjičeni je provalio u kuću i odneo nekoliko stvari.

Navodni provalnik (27) pojavio se na imanju Kim Kardašijan dok su na kući trajali renovacijski radovi, a potom je nasilno ušao u objekat.

U galeriji pogledajte kako izgleda ila Kim Kardašijan:

1/5 Vidi galeriju Vila Kim Kardašijan Foto: printscreen/instagram/kimkardashian

Izvori su za TMZ rekli da je jedan od pripadnika obezbeđenja shvatio da je reč o provalniku i odmah pozvao šerifovu kancelariju, koja je poslala patrolu na imanje.

Policija je odmah upućena na lice mesta i opkolila luksuznu vilu u Los Anđelesu, pre nego što je uspela da pronađe osumnjičenog, uhapsi ga i privede.

Kod muškarca nije pronađeno oružje, a nakon incidenta nije bilo prijavljenih povređenih.

Video: Vežbe Kim Kardašijan