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U vilu Kim Kardašijan u Hiden Hilsu vrednu 60 miliona dolara, upao je provalnik, a zatim ukrao automobil i krenuo u vožnju po kraju.

Incident je prijavljen policiji u nedelju u 15.45 časova, a kako navodi The Sun, osumnjičeni je provalio u kuću i odneo nekoliko stvari.

Navodni provalnik (27) pojavio se na imanju Kim Kardašijan dok su na kući trajali renovacijski radovi, a potom je nasilno ušao u objekat.

U galeriji pogledajte kako izgleda ila Kim Kardašijan:

Vila Kim Kardašijan  Foto: printscreen/instagram/kimkardashian

Izvori su za TMZ rekli da je jedan od pripadnika obezbeđenja shvatio da je reč o provalniku i odmah pozvao šerifovu kancelariju, koja je poslala patrolu na imanje.

Policija je odmah upućena na lice mesta i opkolila luksuznu vilu u Los Anđelesu, pre nego što je uspela da pronađe osumnjičenog, uhapsi ga i privede.

Kod muškarca nije pronađeno oružje, a nakon incidenta nije bilo prijavljenih povređenih.

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Vežbe Kim Kardašijan za veću zadnjicu Izvor: Youtube/Senada Greca