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Novi kulinarski video Bruklina Bekama, u kom testeninu kuva u morskoj vodi, izazvao je brojne negativne reakcije na društvenim mrežama. Bekam, koji se poslednjih godina sve više bavi kuvanjem, snimkom je ponono pokrenuo raspravu o svojim kulinarskim veštinama.

Za testeninu zahvatio vodu iz mora

U videu objavljenom na TikToku, 27-godišnji Bekam priprema testeninu s paradajzom. Snimak počinje tako što s velikom šerpom ulazi u more. "Naravno da nam treba malo vode za testeninu", govori u kameru, a zatim zahvati morsku vodu i pokaže punu šerpu.

U nastavku secka žuti i crveni paradajz, dodaje ulje u tiganj i soli, a potom dodaje ljuti sos svog brenda. Nakon što skuva testeninu i pomeša je sa sosom, Bekam i još jedan kuvar probaju jelo i deluju zadovoljno rezultatom.

"Njegovim talentima nema kraja"

Korisnici su u komentarima brzo reagovali na njegovu metodu. "Voda za testeninu s aromom brodskog goriva, molim", napisao je jedan. Drugi su se pitali da li je video namjerno snimljen kako bi izazvao burne reakcije, te izrazili zabrinutost zbog čistoće morske vode.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina Bekama i njegove supruge, Nikole Pelc:

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

"Je li ovo namjerno da se ljudi nerviraju?", glasio je jedan komentar, dok je drugi dodao: "Zar morska voda nije prljava?" Jedan korisnik koji se predstavio kao Italijan bio je posebno oštar. "Kao Italijan, prilično sam siguran da je morska voda najbolji način da obezbedite sebi da ceo dan provedete u toaletu."

Drugi su se osvrnuli na Bekamove kulinarske sposobnosti. "Njegovim talentima nema kraja?!", ironično je upitao jedan komentator. Šale su se nastavile u sličnom tonu. "Sutra ću pripremiti ovsene pahuljice", napisao je jedan, a drugi se nadovezao: "Ja ću danas napraviti hleb s maslacem."

Video: Kako Bruklin Bekam kuva