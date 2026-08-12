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U toku leta se više okrećemo jednostavnim receptima koji ne zahtevaju mnogo vremena ni komplikovane pripreme. A uz obroke je najbolje jesti i svežu salatu od sezonskog povrća.

Poznati kuvar Džejmi Oliverima fantastičan predlog za osvežavajuću salatu od krastavaca koja se priprema za svega desetak minuta.

Uz nekoliko osnovih sastojaka dobija se lagan i aromatičan prilog idealan za letnje dane.

Kako savetuje Džejmi Oliver, krastavce treba probušiti viljuškom nekoliko puta po celoj dužini pre sečenja.

Sastojci:

2 krastavca

1 limun

1 manji svežanj mirođije

2 kašike maslinovog ulja

so

mleveni biber

Krastavac Foto: AB Photostudio / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

Krastavce isecite na tanke kolutiće, stavite ih u cediljku, posolite i ostavite 10 do 15 minuta.

So će izvući višak tečnosti, a krastavci će pritom zadržati hrskavost.

Za to vreme, naseckajte grubo mirođiju, a nekoliko lepih grančica ostavite za posluživanje.

Limun dobro operite vrućom vodom, narendajte koricu i iscedite sok.

Oceđene krastavce prebacite u veću činiju, pa ih pomešajte sa limunovim sokom i koricom, maslinovim uljem, biberom i iseckanom mirođijom.

Sve promešajte, prebacite na tanjir i ukrasite preostalom mirođijom.

Osvežavajuću salatu od krastavaca možete da poslužite odmah, uz ribu, meso ili kao samostalan obrok.

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