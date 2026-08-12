Trik Džejmija Olivera za savršenu salatu od krastavaca: Gotova za 10 minuta, a može da se jede uz ribu ili meso
U toku leta se više okrećemo jednostavnim receptima koji ne zahtevaju mnogo vremena ni komplikovane pripreme. A uz obroke je najbolje jesti i svežu salatu od sezonskog povrća.
Poznati kuvar Džejmi Oliverima fantastičan predlog za osvežavajuću salatu od krastavaca koja se priprema za svega desetak minuta.
Uz nekoliko osnovih sastojaka dobija se lagan i aromatičan prilog idealan za letnje dane.
Kako savetuje Džejmi Oliver, krastavce treba probušiti viljuškom nekoliko puta po celoj dužini pre sečenja.
Sastojci:
2 krastavca
1 limun
1 manji svežanj mirođije
2 kašike maslinovog ulja
so
mleveni biber
Priprema:
Krastavce isecite na tanke kolutiće, stavite ih u cediljku, posolite i ostavite 10 do 15 minuta.
So će izvući višak tečnosti, a krastavci će pritom zadržati hrskavost.
Za to vreme, naseckajte grubo mirođiju, a nekoliko lepih grančica ostavite za posluživanje.
Limun dobro operite vrućom vodom, narendajte koricu i iscedite sok.
Oceđene krastavce prebacite u veću činiju, pa ih pomešajte sa limunovim sokom i koricom, maslinovim uljem, biberom i iseckanom mirođijom.
Sve promešajte, prebacite na tanjir i ukrasite preostalom mirođijom.
Osvežavajuću salatu od krastavaca možete da poslužite odmah, uz ribu, meso ili kao samostalan obrok.
(Kurir.rs/Glossy)
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