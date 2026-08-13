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Jedan trenutak bio je dovoljan da se život mlade manekenke potpuno promeni. Bruklin Kuri imala je tek nešto više od 20 godina, gradila je karijeru modela i skejtborderke i nije ni slutila da će običan susret sa psom završiti povredom zbog koje će godinama prolaziti kroz bolne i komplikovane rekonstruktivne zahvate.

Sve se dogodilo 3. novembra 2020. godine, kada je Bruklin boravila kod rođake u Arizoni. Bila je u društvu osmogodišnjeg pitbula Dizela, psa kojeg je i ranije poznavala, kada ju je životinja iznenada napala i zgrabila za lice. U napadu joj je potpuno otkinuta gornja usna, kao i deo nosa.

Foto: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

Bruklin je kasnije opisala trenutak kada je shvatila šta joj se dogodilo. Nakon što ju je pas pustio, videla je nešto kako pada na pod, ali joj u prvi mah nije bilo jasno da je to deo njene usne. Tek kada je uključila kameru na telefonu i pogledala lice, postala je svesna razmera povrede.

Počela borba za lice

Lekari nisu uspeli da joj ponovo prišiju otkinutu usnu. Pred Bruklin je tada postavljen mnogo teži zadatak – rekonstrukcija dela lica praktično od početka.

Godinu dana tragala je za hirurgom koji bi bio spreman da preuzme tako komplikovan slučaj. Na kraju je došla do doktora Nikolasa Doa sa UCLA, koji je osmislio dugotrajan proces rekonstrukcije. Deo kože sa njene podlaktice iskorišćen je kako bi se napravila osnova nove gornje usne, a narednim operacijama lekari su radili i na nosu, disanju, obliku usne i ožiljcima.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala njena borba:

1/6 Vidi galeriju Bruklin Kuri pre i posle rekonstruktivnih operacija lica nakon napada psa Foto: instagram/brookhoury

Prva velika rekonstruktivna operacija trajala je satima, a ceo proces pretvorio se u višegodišnju borbu čije je faze Bruklin otvoreno pokazivala na društvenim mrežama.

Umesto da sakrije svoje lice dok traje oporavak, odlučila je da objavljuje fotografije ožiljaka, otoka i promena kroz koje je prolazila.

„Volim svaki svoj ožiljak“

Upravo tokom tog perioda, kako je govorila, promenio se i njen odnos prema sopstvenom izgledu.

„Gledam sebe u ogledalo, govorim sebi i verujem da ono što vidim nije konačan ishod. Volim sebe bez obzira na to kako izgledam, bitno je ko sam iznutra“, poručila je.

Godine provedene između operacionih sala, kontrola i oporavka naučile su je, kaže, da svoje lice više ne posmatra na isti način kao pre napada.

Bruklin Kuri Foto: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

„Tokom proteklih nekoliko godina, naučila sam mnogo više o tome da treba da volim ono što vidim u ogledalu. Shvatila sam koliko je teško pronaći hirurga kom možete da verujete, sa kim možete razgovarati i smejati se. Toliko sam naučila od mog hirurga, pa sam uspela da volim sebe pri svakom koraku ovog procesa rekonstrukcije“, rekla je manekenka.

Na kraju je upravo ono što bi mnogi pokušavali da sakriju postalo deo njenog identiteta.

„Naučila sam da volim svaki ožiljak i da me razlike koje vidim na sebi čine da budem ono što jesam. Osvrćući se na ove fotografije, shvatam mnogo. Zahvalna sam i blagoslovena“, zaključila je.

Neverovatna transformacija

Bruklin je kroz godine prošla kroz niz složenih rekonstruktivnih operacija, a fotografije pre i posle zahvata najbolje pokazuju koliko je njen oporavak bio dramatičan. Njena završna velika operacija kod doktora Doa obavljena je 2023. godine, dok je kasnije nastavila da govori o prihvatanju promena na svom licu.

Video: Pit Bul