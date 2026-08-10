Ričard Gir rođen kao hršćanin nakon upoznavanja Dalaj Lame postao je budista

Slušaj vest

Ričard Gir decenijama važi za jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca zahvaljujući ulogama u filmovima "Američki žigolo", "Oficir i džentlmen" i "Zgodna žena".

Međutim, malo ko zna da slavni glumac potiče iz izuzetno obrazovane porodice, u kojoj su gotovo svi članovi ostvarili zapažene profesionalne karijere.

Ričard, koji danas ima 76 godina, odrastao je u saveznoj državi Njujork sa tri sestre, Suzan, Laurom i Džoan, i bratom Dejvidom. Njihovi roditelji, Homer i Doris Gir, veliku pažnju posvećivali su obrazovanju, humanitarnom radu i društvenom aktivizmu, vrednostima koje su preneli i na svoju decu.

Suzan Gir – profesorka i stručnjak za psihologiju

Ričardova sestra Suzan Gir izgradila je impresivnu akademsku karijeru. Doktor je nauka i više od četiri decenije radila je na Univerzitetu Lesli u Bostonu, gde je bila direktorka Odeljenja za savetovanje i psihologiju.

Njeno naučno interesovanje obuhvata lečenje trauma, mentalno zdravlje i uticaj životnih iskustava na obrazovanje odraslih, a ove godine otišla je u penziju nakon dugogodišnje univerzitetske karijere.

Laura Gir – uspešna menadžerka u zdravstvu

Sestra Laura Gir već godinama obavlja funkciju potpredsednice za partnerstva u zdravstvenim planovima u kompaniji koja pruža podršku negovateljima i porodicama.

Diplomirala je poslovnu administraciju i stekla MBA diplomu, a poznata je i po tome što aktivno podržava inicijative za unapređenje zdravstvene zaštite i pomoći porodicama koje brinu o svojim najbližima.

Džoan Gir – povezuje naučnike i istraživače

Džoan Gir je izvršna direktorka i suosnivačica organizacije Westchester Biotech Project, koja okuplja naučnike, istraživače i preduzetnike iz oblasti biomedicine.

Karijeru je posvetila povezivanju stručnjaka iz različitih naučnih oblasti kako bi podstakla razvoj inovacija, a diplomirala je likovnu umetnost na koledžu Bard.

Dejvid Gir – profesor, doktor nauka i borac protiv HIV-a

Ričardov brat Dejvid Gir takođe je doktor nauka i profesor na Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA), gde je osnovao Centar za umetnost i globalno zdravlje.

Njegov rad spaja umetnost i društveni aktivizam, a godinama se zalaže za podizanje svesti o HIV-u i AIDS-u. Predvodio je međunarodni projekat „Through Positive Eyes“, koji kroz fotografiju prikazuje život ljudi koji žive sa HIV-om.

Ričard je javno govorio o bratovljevom radu i nije krio koliko je ponosan na njega.

- Mislim da je Dejvid uradio izuzetan posao. Bilo da je reč o plesu, pozorištu ili fotografiji, njegov cilj je da ljudima koji žive sa HIV-om pruži priliku da svetu pokažu svoju priču - rekao je glumac.

Dejvid je otvoreno govorio i o svojoj seksualnoj orijentaciji, ističući da mu je bratova uloga u predstavi „Bent“ početkom osamdesetih godina pomogla da prihvati sopstveni identitet.

Porodica koju povezuju obrazovanje i humanost

Roditelji Ričarda Gira bili su poznati po humanitarnom radu, posebno kroz organizaciju Meals on Wheels, kojoj su bili posvećeni decenijama. Nakon njihove smrti porodica je zamolila prijatelje da, umesto cveća, doniraju ovoj organizaciji, nastavljajući tradiciju pomaganja drugima.

Iako je Ričard Gir jedini član porodice koji je izgradio svetsku glumačku karijeru, njegova braća i sestre ostvarili su jednako impresivne uspehe u nauci, obrazovanju, zdravstvu i humanitarnom radu.

VIDEO: Andrija Milošević otkrio šta je Kusturica tražio od njega: