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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Mahfiruze ne prestaje da provocira Kosem Foto: Promo

Sadržaj 26. epizode

Kosem nastavlja da pritiska Dženet-kalfu, pokušavajući da otkrije tajnu sultanije Safije. Dženet odbija da je izda, ali Kosem dobija novu priliku kada joj sultanijaHalime otkrije da bi odgovor mogla da pronađe u Staroj palati. U međuvremenu, sultan Ahmed upoznaje novu konkubinu Katerinu, što izaziva nemir u haremu i posebno pogađa Kosem, dok Mahfiruze sve teže podnosi pomisao da bi mogla da izgubi sultanovu naklonost.

Sultanija Fahrije konačno se udaje za Derviš-pašu, ali joj brak ne donosi mir. Dok se u prestonici održava veliko slavlje, ona i dalje čeka pomoć Mehmeda Giraja i nada se da će je spasiti od neželjenog braka. Istovremeno, na dvor stiže Kujudžu Murat-paša, iskusni vojskovođa čiji susret sa sultanijom Safije otvara vrata starom neprijateljstvu. Njegov razgovor sa Ahmedom pokazuje da novi saveznik na dvoru ima sopstvene ciljeve i da prošlost između njega i Safije još nije završena.

Kosem je odlučila da poseti sultaniju Handan u Staroj palati Foto: Promo

Iskender i dalje pokušava da otkrije svoje poreklo, a trag ga vodi do majstora koji je izradio talismansku košulju. Saznanje da ju je izradio Selahatin iz Uskudara daje mu novu nadu da bi mogao da sazna više o svojoj prošlosti, ali vreme mu ne ide naruku. U isto vreme, Kosem uspeva da ubedi Ahmeda da dopusti Handan sultaniji da se vrati na dvor makar tokom venčanja, dok se sama priprema da napravi novi korak protiv Safije.

Kosem odlazi u Staru palatu gde posećuje sultaniju Handan i pronalazi Kumru, ženu koja zna šta se dogodilo Dženet pre mnogo godina. Kumru odbija da govori, očigledno u strahu od Safije, ali Kosem joj obećava zaštitu i uverava je da sultanija neće moći da joj naudi. Dok se pred Kosem otvara mogućnost da konačno sazna ko je naredio da Dženet bude unakažena, ostaje neizvesno koliko će tajna iz prošlosti promeniti njen odnos sa Safije.

Bonus video: Odaje majke sultanije u palati Topkapi