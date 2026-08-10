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Bred Pit otkrio je da se osećao „suicidalno“ tokom jednog od najmračnijih perioda svog života, desetak godina nakon što se rastao od bivše supruge Anđeline Džoli i njihove dece.

Šezdesetdvogodišnji glumac sa bivšom suprugom ima šestoro dece: Medoksa (25), Paxa (22), Zaharu (21), Šajlo (20) i 18-godišnje blizance Vivijen i Noksa.

Džoli (51) podnela je zahtev za razvod od svog partnera iz filma „Gospodin i gospođa Smit“ 2016. godine i zatražila puno starateljstvo nad njihovom decom, nakon navodnog nasilnog incidenta između glumca i dece.

Anđelina Džoli na dodeli Zlatnog globusa 2012. godine Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

U iskrenom intervjuu za magazin „Esquire“, Pit je govorio o najmračnijem periodu svog života i priznao da „jednostavno nije video izlaz“ iz bola koji je osećao.

„Nikada nisam imao suicidalne misli, osim tokom jednog kratkog perioda, tokom kojeg sam jednostavno pomislio - nisam mogao... jednostavno nisam video izlaz“, prenosi Metro.

Dvostruki dobitnik Oskara nastavio je:

„Bol je bio toliko težak da me je potpuno pritiskao. Nisam nameravao da to uradim, ali mogao sam da osetim – mogao sam da osetim hladan čelik metka u svojoj glavi i činilo mi se kao olakšanje.“

Dodao je: „I pomislio sam: ’Aha, sada razumem.’ Razumem samoubistvo u smislu da je to samo olakšanje. To je samo potraga za olakšanjem od bola.“

1/8 Vidi galeriju Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: NIJO / Backgrid UK / Profimedia

Pit je rekao da su tada proradili njegovi „neverovatni instinkti za preživljavanje“.

„Ovo sr*** nije lako. A razgovarate sa čovekom koji je dobio na lutriji“, rekao je glumac.

Kada su ga pitali da li su njegovi problemi bili povezani sa decom, Pit je kratko odgovorio:

„Porodične stvari.“

Ne želeći da ulazi u detalje, ponovio je: „Porodične stvari. Možemo da ostavimo na tome.“

Navodni nasilni incident odnosi se na tvrdnje koje je Džoli iznela povodom događaja u privatnom avionu, kada je, kako je navela, Pit „davljenjem napao jedno dete, a drugo udario u lice“ tokom sukoba.

FBI je navodno „temeljno“ istražio optužbe, ali protiv glumca nije podignuta optužnica.

Bivši supružnici proglašeni su zakonski slobodnim 2019. godine, da bi njihov razvod konačno bio okončan nagodbom u decembru 2024.

1/5 Vidi galeriju Anđelina Džoli i Bred Pit Foto: Greg Allen / Shutterstock Editorial / Profimedia, MB Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, NIJO / Backgrid UK / Profimedia

Pit je ranije govorio o svojoj borbi sa alkoholom i pokušajima da ponovo izgradi život nakon rastanka od Džoli.

Tokom poslednjih nekoliko godina, njegova deca, koja su prvobitno nosila Pitovo prezime, počela su da ga menjaju i koriste prezime Džoli.

Njegova najmlađa ćerka Vivijen postala je četvrto dete koje se formalno distanciralo od očevog prezimena.

To se dogodilo nakon što je Džoli ranije ove godine, u jednom od svojih retkih komentara o razvodu od Pita, rekla da ju je „život slomio“.

Priznala je i da od razvoda nije izlazila ni sa kim i otkrila da tek sada počinje da ponovo pronalazi ženu koja je bila pre nego što su slomljeno srce i majčinstvo preuzeli njen život.

„Iskreno, nisam izlazila ni sa kim otkako sam se pre deset godina razvela“, rekla je za „Yahoo! Entertainment“.

„Tako da nekako u svojoj glavi imam osećaj da taj deo mene nije u središtu mog života kada se fokusiram na svoju decu i porodicu.“

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