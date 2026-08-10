"Osetio sam hladan čelik metka u glavi" Bred Pit otkrio da je imao suicidalne misli posle rastanka od Anđeline "Bol me je pritiskala..."
Bred Pit otkrio je da se osećao „suicidalno“ tokom jednog od najmračnijih perioda svog života, desetak godina nakon što se rastao od bivše supruge Anđeline Džoli i njihove dece.
Šezdesetdvogodišnji glumac sa bivšom suprugom ima šestoro dece: Medoksa (25), Paxa (22), Zaharu (21), Šajlo (20) i 18-godišnje blizance Vivijen i Noksa.
Džoli (51) podnela je zahtev za razvod od svog partnera iz filma „Gospodin i gospođa Smit“ 2016. godine i zatražila puno starateljstvo nad njihovom decom, nakon navodnog nasilnog incidenta između glumca i dece.
U iskrenom intervjuu za magazin „Esquire“, Pit je govorio o najmračnijem periodu svog života i priznao da „jednostavno nije video izlaz“ iz bola koji je osećao.
„Nikada nisam imao suicidalne misli, osim tokom jednog kratkog perioda, tokom kojeg sam jednostavno pomislio - nisam mogao... jednostavno nisam video izlaz“, prenosi Metro.
Dvostruki dobitnik Oskara nastavio je:
„Bol je bio toliko težak da me je potpuno pritiskao. Nisam nameravao da to uradim, ali mogao sam da osetim – mogao sam da osetim hladan čelik metka u svojoj glavi i činilo mi se kao olakšanje.“
Dodao je: „I pomislio sam: ’Aha, sada razumem.’ Razumem samoubistvo u smislu da je to samo olakšanje. To je samo potraga za olakšanjem od bola.“
Pit je rekao da su tada proradili njegovi „neverovatni instinkti za preživljavanje“.
„Ovo sr*** nije lako. A razgovarate sa čovekom koji je dobio na lutriji“, rekao je glumac.
Kada su ga pitali da li su njegovi problemi bili povezani sa decom, Pit je kratko odgovorio:
„Porodične stvari.“
Ne želeći da ulazi u detalje, ponovio je: „Porodične stvari. Možemo da ostavimo na tome.“
Navodni nasilni incident odnosi se na tvrdnje koje je Džoli iznela povodom događaja u privatnom avionu, kada je, kako je navela, Pit „davljenjem napao jedno dete, a drugo udario u lice“ tokom sukoba.
FBI je navodno „temeljno“ istražio optužbe, ali protiv glumca nije podignuta optužnica.
Bivši supružnici proglašeni su zakonski slobodnim 2019. godine, da bi njihov razvod konačno bio okončan nagodbom u decembru 2024.
Pit je ranije govorio o svojoj borbi sa alkoholom i pokušajima da ponovo izgradi život nakon rastanka od Džoli.
Tokom poslednjih nekoliko godina, njegova deca, koja su prvobitno nosila Pitovo prezime, počela su da ga menjaju i koriste prezime Džoli.
Njegova najmlađa ćerka Vivijen postala je četvrto dete koje se formalno distanciralo od očevog prezimena.
To se dogodilo nakon što je Džoli ranije ove godine, u jednom od svojih retkih komentara o razvodu od Pita, rekla da ju je „život slomio“.
Priznala je i da od razvoda nije izlazila ni sa kim i otkrila da tek sada počinje da ponovo pronalazi ženu koja je bila pre nego što su slomljeno srce i majčinstvo preuzeli njen život.
„Iskreno, nisam izlazila ni sa kim otkako sam se pre deset godina razvela“, rekla je za „Yahoo! Entertainment“.
„Tako da nekako u svojoj glavi imam osećaj da taj deo mene nije u središtu mog života kada se fokusiram na svoju decu i porodicu.“
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