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Jedan od najskupljih projekata turske televizijske produkcije, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog radnog dana u 20.50 časova. Nastala kao nastavak velikog televizijskog hita "Sulejman Veličanstveni", ova serija je donela novu priču iz raskošnog sveta Osmanskog carstva, ovog puta kroz život žene koja je od mlade devojke dospela do jedne od najmoćnijih figura imperije.

"Sulejman Veličanstveni" i "Sultanija Kosem" snimani su sa velikom glumačkim postaavama, u kojoj su se našla neka od najpoznatijih imena turske kinematografije. Zanimljivo je da su svoje mesto u glumačkoj ekipi našli i dramski umetnici s prostora bivše Jugoslavije, među kojima su glumice Filiz Ahmet, koja je glumila Nigar-kalfu, i Sabina Ajrula, koja je glumila Afife u seriji "Sulejman Veličanstveni", ali i srpski glumac Željko Erkić u ulozi Anastasijinog oca i Alma Terzić, koja je igrala kiru Ester u seriji "Sultanija Kosem". Epizodnu ulogu imala je pevačica Suzan Kardes, koja je poreklom iz Srbije, s Kosova i Metohije, a za potrebe serije "Sulejman Veličanstveni" je otpevala na našem jeziku čuvenu sevdalinku "Sejdefu majka buđaše".

Suzan Kardes peva pesmu "Sejdefu majka buđaše" u seriji "Sulejman Veličanstveni":

1/4 Vidi galeriju Suzan Kardes peva pesmu "Sejdefu majka buđaše" u seriji "Sulejman Veličanstveni" Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl

Filiz Ahmet

Filiz Ahmet je turska glumica rođena u Jugoslaviji 1981. godine, u današnjoj Severnoj Makedoniji. Postala je poznata ulogom Nigar-kalfe u seriji "Sulejman Veličanstveni". Kada je prihvatila ovu ulogu, nije mogla ni da pretpostavi da će joj ona drastično promeniti život, jer se preselila iz rodnog Skoplja u Istanbul.

Filiz potiče iz umetničke porodice. Njen deda je poznati glumac Luftija Sejfulah, dok je majka Fejhan radila kao sulferka u pozorištu. Iako je planirala da se posveti pozorišnoj karijeri, uloga u turskoj seriji "Zbogom, Rumelijo" je promenila njen put i okrenula je prema televiziji. Iako je u početku imala predrasude prema glumi pred kamerama, jer je odrasla u pozorištu, brzo se navikla na novu okolinu.

Filiz Ahmet kao Nigar-kalfa u seriji Sulejman Veličanstveni:

1/11 Vidi galeriju Filiz Ahmet kao Nigar-kalfa u seriji Sulejman Veličanstveni Foto: Printscreen YouTube, printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl

Zbog neprestanih sukoba na Balkanu, njena porodica je odlučila da ode u Švedsku. U Makedoniju se vratila kada je imala 15 godina, pa je završila medicinsku školu, a zatim i Fakultet dramskih umetnosti u Skoplju 2003. godine.

Filiz je ulogu Nigar-kalfe dobila na audiciji, a nakon što je prošla kasting, preselila se iz rodnog Skoplja u Istanbul, gde sada živi u popularnom kvartu Bešiktaš.

- Uloga Nigar-kalfe me je obogatila novim iskustvima. Snimamo svakodnevno po petnaest sati, šest dana nedeljno. Jeste naporno, ali utešno je to što radim posao koji želim. Kao umetnici, uvek nađemo suštinu, znamo kako da izdržimo napor zato što imamo cilj. Na setu je atmosfera odlična, svi se družimo. Pomažemo jedni drugima, posebno partneri u dijalozima. Scena nije završena dok ne damo pravu energiju koju traži priča. A pre snimanja se dogovaramo kako najbolje da je odigramo - izjavila svojevremeno Filiz u intervjuu za Gloriju.

Filiz Ahmet u pozorištu u Vranju Foto: Privatna arhiva glumaca vranjskog pozorišta

Kako je izjavila, tokom snimanja "Sulejmana Veličanstvenog", najviše joj je nedostajala porodica.

- Naravno da mi nedostaju, i to mnogo. Ranije se nikad nisam odvojila od kuće na tako dug period. Ne viđam ih često, čak ni preko Skajpa, jer kad se vratim sa snimanja, oni već spavaju. Radim sve što mogu da se vidimo bar jednom u dva meseca, ili oni dođu u Istanbul ili ja odem u Skoplje. Više volim kad ja uspem da odem kod njih, jer onda vidim čitavu familiju i rodbinu, družim se sa prijateljicama i uživam u tišini i spokoju mog grada.

Nakon uloge Nigar-kalfe u "Sulejmanu Velićanstvenom", ljudi su počeli da je prepoznaju na ulici, a glumica je otkrila da li joj to prija.

- Da, normalno, ali retko se pojavljujem u javnosti, s obzirom na to da sam skoro stalno na setu. Ali kad se pojavim, to nije strašno. Prija mi što me publika voli, to znači da dobro radim svoj posao. I koliko god da nisam raspoložena, uvek se fotografišem sa svojim obožavaocima.

Filiz Ahmet i Hanka Paldum Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Filiz je 2020. godine posetila Srbiju, gde je prisustvovala premijeri dečije predstave "Čarobnjak iz Oza" na sceni obnovljene zgrade pozorišta Bora Stanković u Vranju. Zanimljivo je i to da poznata glumica tečno govori srpski jezik, pa i ne čudi što se na njenom Instagramu može videti i slika sa pevačicom Hankom Paldum.

Serija "Sultanija Kosem" na Kurir televiziji Istorijsku dramu, seriju "Sultanija Kosem" gledajte na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, ili u repriznom terminu od 15.00 časova. Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sabina Ajrula Tozija

Sabina Ajrula Tozija široj javnosti poznata je po ulozi Afife u seriji „Sulejman Veličanstveni“. U seriji je tumačila ženu koja je bila sultanova dojilja i koju je Sulejman smatrao drugom majkom, a kasnije je na dvoru postala glavna blagajnica harema. Upravo ovom ulogom stekla je veliku popularnost i među turskom publikom, ali je za sobom već imala višedecenijsku, veoma bogatu glumačku karijeru u nekadašnjoj Jugoslaviji.

Rođena je 17. aprila 1946. godine u Skoplju. Nakon završene Ekonomske škole "Moša Pijade", 1967. godine zaposlila se u Dramskom pozorištu u Skoplju, na čijoj je sceni ostvarila više od 70 uloga. Tokom karijere igrala je i u drugim makedonskim pozorištima, uključujući Makedonski narodni teatar, Turski teatar, Narodno pozorište "Jordan Hadži Konstantinov - Džinot" u Velesu, Narodno pozorište u Kumanovu i Teatar za decu i omladinu u Skoplju.

Sabina Ajrula Tozija kao Afife u seriji "Sulejman Veličanstveni":

1/11 Vidi galeriju Sabina Ajrula Tozija kao Afife u seriji "Sulejman Veličanstveni" Foto: printscreen/youtube/Magnificent Century

Publika ju je posebno pamtila po ulogama u predstavama "Buva u uhu", "Hamlet", "Solunske pakrdije", "Dobro jutro, majko", "Dame iz Alama", "Ples u Lunasovo vreme", "Zločini srca", "Platonov" i "Orest". Jedna od njenih zapaženijih kasnijih uloga bila je Majka Tereza u predstavi "Svetica tame" iz 2011. godine. Nastupala je i na značajnim festivalima, među kojima su Dubrovačke letnje igre, Ohridsko leto, Sterijino pozorje u Novom Sadu, MESS u Sarajevu i festivali u Šibeniku i Karakasu.

Za svoj rad dobila je brojna priznanja. Godine 1996. dobila je nagradu "Kliment Ohridski" za višegodišnji umetnički rad, dok je iste godine proglašena i za glumicu godine prema reviji "Ekran", za ulogu Agnese u predstavi "Ples u Lunasovo vreme". Za životno delo nagrađena je na 51. Makedonskom teatarskom festivalu "Vojdan Černodrinski" 2016. godine.

Pored pozorišta, Tozija je imala veoma zapaženu filmsku i televizijsku karijeru. Na filmu je debitovala još 1969. godine u ostvarenju "Vreme bez rata", a tokom narednih decenija igrala je u filmovima "Vreme, vodi", "Crveni konj", "Južna staza", "Jazol", "Tetoviranje", "Anđeli na otpadu" i "Senke". Pojavljivala se i u brojnim makedonskim televizijskim serijama.

Sabina Ajrula Tozija Foto: Printscreen/Youtube/Elena Zivotsostil

U bivšoj Jugoslaviji sarađivala je sa brojnim velikanima glumišta, među kojima su Neda Arnerić, Pavle Vuisić, Bata Živojinović, Ljuba Tadić i Zafir Hadžimanov. Sa Živojinovićem je igrala u ostvarenju “Opasni trag”, a rame uz rame sa Arnerićevom igrala je u čuvenom filmu “Ispravi se, Delfina”, kao i u “Vreme bez rata” gde su uz njih dve uloge tumačili i Ljuba Tadić i Zafir Hadžimanov.

Takođe, imala je uloge i u filmovima “Žeđ” i “Olovna brigada” gde je igrala uz Pavla Vuisića.

Poslednje decenije karijere donose joj novu popularnost u Turskoj. Nakon Afife u "Sulejmanu Veličanstvenom", ostvarila je uloge u više turskih serija i filmova. Iz serije "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" otišla je 2021. godine nakon zdravstvenih problema izazvanih tumorom na mozgu. Preminula je 10. avgusta 2021. godine u rodnom Skoplju, u 76. godini života.

Foto: Printscreen/Youtube/Elena Zivotsostil

Željko Erkić

Željko Erkić je srpski glumac rođen u Sarajevu 25. jula 1981. godine. U seriji "Sultanija Kosem" igrao je bogatog grčkog trgovca Enza, oca mlade devojke Anastasije, buduće sultanije Kosem. Željko odrastao uz oca Marka, građevinara, i majke Milojke, domaćice, u Milićima u Republici Srpskoj gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Upisao je Građevinski fakultet u Beogradu, ali je od diplome inženjera odustao na trećoj godini studija. Shvatio je da je gluma njegov poziv.

Željko je diplomirao na Akademiji umjetnosti u Banjaluci, ali je pre toga, kao student treće godine, otputovao u Ameriku na usavršavanje. Pohađao je nastavu na čuvenom institutu Lee Strasberg Theatre & Film Institute u Njujorku, koji je jedna od najpoznatijih glumačkih škola na svetu, kroz koju su prošle legende poput Al Paćina, Roberta de Nira i Merilin Monro.

Željko Erkić kao Enzo u seriji "Sultanija Kosem":

1/17 Vidi galeriju Željko Erkić kao Enzo u seriji "Sultanija Kosem" Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Erkić je danas stalni član Narodnog pozorišta Republike Srpske i dobitnik je brojnih nagrada, među kojima je nagrada za najboljeg glumca Republike Srpske u sezonama 2011−2012 i 2016−2017. U seriji "Sultanija Kosem" glumio je i na grčkom i na turskom jeziku. Ovo prvo bilo mu je daleko lakše jer je jedno vreme, kao dečak, živeo u Grčkoj, a priliku da zaigra u hit priči dobio je "sasvim slučajno".

"Zvali su moju agentkinju iz Sarajeva Anilu Gajević, da me pozovu na kasting. Videli su pre toga moje fotografije i šta sam radio do tada. Tražili su tri ili četiri glumca i poslali kasting na turskom jeziku. Nisam znao turski, pa je supruga predložila da pozovemo Islamsku zajednicu u Banjaluci. Imali smo sreću da se javio čovek koji je lingvista i učitelj turskog. Zamolio sam ga da mi odglumi replike, naučio sam ih, snimio se i tako dobio ulogu", ispričao je glumac u intervjuu za Kurir.

Na malim ekranima sreo se sa jednom od najuspešnijih turskih glumica, Beren Sat, koja tumači glavnu junakinju, sultaniju Kosem.

Željko Erkić i Beren Sat u seriji "Sultanija Kosem":

1/8 Vidi galeriju Željko Erkić i Beren Sat u seriji "Sultanija Kosem" Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

"Kada smo se upoznali, nisam znao ko je ona, niti da je danas poznata pevačica. Nisam gledao turske serije. Upoznali smo se jednostavno kao kolege, a pošto odlično priča engleski, odmah smo kliknuli kao drugari. Družili smo se, imali smo naše interne glumačke šale i zezanja. Međutim, tek sam kasnije shvatio koliko je velika zvezda kada sam video kako joj drugi ljudi prilaze - šminkeri, kostimografi, pa čak i reditelj, tražili su dozvolu od njene ekipe samo da joj priđu. Shvatio sam da sam se možda ponašao previše opušteno, ali smo nastavili divno da se družimo i tražila mi je da ostanem kakav jesam", dodao je u razgovoru za Kurir i otkrio da je bio impresioniran produkcijom serije.

Erkić je glumio u brojnim srpskim serijama i filmovima, među kojima su "Branilac", "Vera", "Ubice mog oca", "Dara iz Jasenovca", a trenutno radi na ulozi u filmu "Sretenje", gde glumi Stanoja Glavaša.

Glumac je pustio brkove zbog uloge u filmu "Sretenje" Foto: Petar Aleksić

Alma Terzić

Alma Terzić je u seriji "Sultanija Kosem" u drugoj sezoni igrala kiru Ester, jevrejsku posrednicu na osmanskom dvoru koja je povezivala žene iz carskog harema sa svetom izvan palate i pomagala im u poslovnim i finansijskim poslovima. Ester je prikazana kao Kosemina glavna finansijska savetnica, poverenica i bliska saradnica, odnosno osoba koja stoji na čelu velike finansijske mreže koju je Kosem izgradila.

Zanimljivo je da Alma Terzić prvobitno nije trebalo da igra Ester. Bilo je predviđenu da glumica igra sultaniju Handan, majku sultana Ahmeda I, pa je čak i snimila celu prvu epizodu u toj ulozi. Produkcija je, međutim, odlučila da tu ulogu poveri drugoj glumici, zbog čega su scene ponovo snimljene. Terzić je potom dobila ulogu kire Ester u drugoj sezoni, Kosemine bliske saradnice.

Alma Terzić kao kira Ester u seriji "Sultanija Kosem":

1/8 Vidi galeriju Alma Terzić kao kira Ester u seriji "Sultanija Kosem" Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Postoje različita tumačenja zašto je produkcija odlučila da zameni Almu. Prema jednom, prvobitno je Handan zamišljena kao žena snažnog snažnog karaktera, koja bi kao namesnica zajedno sa sultanom vladala carstvom. Međutim, naknadno su odlučili da lik učine slabijim, pa je glumica promenjena.

Alma je rođena 11. jula 1987. godine u Zenici, tada u sastavu Jugoslavije, a danas u Bosni i Hercegovini (Federacija BiH). Glumu je studirala četiri godine, a karijeru je započela 2008. godine u filmu "Snijeg". Njeno detinjstvo obeležio je rat u Bosni i Hercegovini - kada je rat počeo, imala je svega pet godina, a dve godine je sa porodicom morala da se skriva u podrumu.

Širu popularnost stekla je 2011. godine u filmu Anđeline Džoli "U zemlji krvi i meda", u kojem je tumačila Hanu. Ovaj film je predstavljao važnu prekretnicu u njenoj karijeri i otvorio joj vrata ka novim angažmanima.

Nakon toga nastavila je da gradi karijeru u Turskoj, gde je igrala u više serija i filmova, a posebno mesto u njenoj karijeri zauzima "Sultanija Kosem“, u kojoj je tumačila kiru Ester, a zatim je dobila još jednu značajnu ulogu u istorijskoj seriji "Kuruluş Osman", koja govori o Osmanu I, osnivaču Osmanskog carstva.

Nakon udaje za turskog reditelja Murata Saračoglua u januaru 2020. godine, Alma Terzić se preselila u Tursku, gde danas živi i nastavlja da gradi glumačku karijeru.

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