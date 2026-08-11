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Glumac Vahidin Prelić, koji je nakon razvoda od prve supruge pronašao ljubav kraj 23 godine mlađe Bojane Radić, nedavno je napravio novi korak u njihovoj vezi i zaprosio izabranicu. Iako ne kriju koliko su srećni zajedno, njihova ljubavna priča od samog početka izaziva brojne komentare, prvenstveno zbog velike razlike u godinama.

Glumac je otvoreno govorio o osudama sa kojima se suočavaju, ističući da mu najviše znači kada bliski ljudi primete koliko se promenio otkako je sa Bojanom.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/8 Vidi galeriju Vahidin Prelić i njegova 23 godine mlađa devojka Bojana Foto: printscreen/instagram/jednabojana

Ne kriju probleme

– Meni je drago kad neko primeti da smo mi srećni i kad mi kaže: „Nikad te srećnijeg nismo videli“. Imamo mi i svoje probleme, imamo i dane kad nije sve lepo. Desi se da smo u jednom danu zajedno i super nam je i da smo se u istom tom danu posvađali. To je zapravo život – rekao je Vahidin za „Hajp“.

Negativni komentari, međutim, nisu izostali. Glumac smatra da pojedinim ljudima ne smeta samo razlika u godinama, već i to što su on i Bojana odlučili da žive u skladu sa svojim osećanjima.

– Razapeli su me, ne znam šta njima smeta. Mada, mislim da si u pravu. Njima smeta ta neka sloboda – kazao je Prelić.

Otac protiv veze

Vahidin Prelić sa verenicom Bojanom Foto: printscreen/instagram/jednabojana

Bojana je otkrila da njen otac i dalje ne podržava njihovu ljubav. Kako je ispričala, ispostavilo se da razlika od 23 godine nije jedini razlog zbog kojeg njena porodica teško prihvata Vahidina.

– Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman – rekla je ranije Bojana u podkastu „Oslobođenje“.

Ona ne beži od činjenice da je Vahidin po godinama blizak njenim roditeljima.

– Ja potpuno mogu da shvatim da je čudno i da je on godina mojih roditelja – započela je Bojana, kada ju je glumac prekinuo:

– Stariji sam. Godinu dana od oca, od mame tri – precizirao je Vahidin.

„Trudim se da ih razumem“

Vahidin Prelić sa verenicom Bojanom Foto: printscreen/instagram/jednabojana

Iako ju je stav roditelja povredio, Bojana kaže da pokušava da sagleda situaciju i iz njihovog ugla. Ipak, priznaje da je očekivala da ljubav prema njoj bude važnija od neslaganja sa njenim izborom.

– Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dete – iskreno je rekla.

Vahidin ne krije da bi voleo da su porodični odnosi drugačiji, ali je vremenom prihvatio okolnosti u kojima su se našli.

– Naravno da mi smeta, ja bih najviše voleo da sve to funkcioniše, ali ja sam se vremenom pomirio sa tim. Mislim da je važnije ovo što imamo zajedno nego da sada silimo mi nekoga da prihvata – zaključio je glumac.

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