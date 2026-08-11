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Sloboda Mićalović poznata je po brojnim zapaženim ulogama, ali je više puta pokazala da joj ni pevanje nije strano. Glumica je sada ponovo uzela mikrofon i svojim nastupom podigla atmosferu na slavlju Nataše Ninković.

Sloboda je najpre privukla pažnju elegantnim izdanjem. Za ovu priliku odabrala je dugu svilenu haljinu sa tufnama, koja joj je savršeno pristajala, a onda je prisutnima priredila još jedno iznenađenje.

Zapevala pred gostima

U jednom trenutku glumica je uzela mikrofon i pustila glas, dok su je okupljeni prijatelji sa oduševljenjem slušali. Snimak veselog nastupa ubrzo je osvanuo i na društvenim mrežama, gde je privukao veliku pažnju.

Pogledajte atmosferu u videu ispod:

00:44 Sloboda Mićalović zapevala, a Nataša Ninković pala u sevdah Izvor: instagram/natasaninkovic

Posebno raspoložena bila je Slobodina koleginica i kuma Nataša Ninković, koja je podelila snimak i uz njega kratko poručila:

– Kuma nije dugme – napisala je glumica.

Nataša igrala sa mužem

Pogledajte u galeriji fotografije Nataše Ninković sa suprugom:

1/7 Vidi galeriju Nataša Ninković sa suprugom Foto: NatasaNinkovic/Instagram, Printscreen/ Instagram/ natasaninkovic, Damir Dervišagić

Dok je Sloboda pevala, Nataša je sve vreme igrala i pevušila sa suprugom. Njima su se pridružili i prijatelji, pa je sudeći prema zabeleženim kadrovima na slavlju vladala izuzetno vesela atmosfera.

Video: Sloboda Mićalović peva veliki hit