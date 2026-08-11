"Kuma nije dugme!" Sloboda Mićalović se latila mikrofona, a Nataša Ninković zagrlila muža i pala u sevdah
Sloboda Mićalović poznata je po brojnim zapaženim ulogama, ali je više puta pokazala da joj ni pevanje nije strano. Glumica je sada ponovo uzela mikrofon i svojim nastupom podigla atmosferu na slavlju Nataše Ninković.
Sloboda je najpre privukla pažnju elegantnim izdanjem. Za ovu priliku odabrala je dugu svilenu haljinu sa tufnama, koja joj je savršeno pristajala, a onda je prisutnima priredila još jedno iznenađenje.
Zapevala pred gostima
U jednom trenutku glumica je uzela mikrofon i pustila glas, dok su je okupljeni prijatelji sa oduševljenjem slušali. Snimak veselog nastupa ubrzo je osvanuo i na društvenim mrežama, gde je privukao veliku pažnju.
Pogledajte atmosferu u videu ispod:
Posebno raspoložena bila je Slobodina koleginica i kuma Nataša Ninković, koja je podelila snimak i uz njega kratko poručila:
– Kuma nije dugme – napisala je glumica.
Nataša igrala sa mužem
Pogledajte u galeriji fotografije Nataše Ninković sa suprugom:
Dok je Sloboda pevala, Nataša je sve vreme igrala i pevušila sa suprugom. Njima su se pridružili i prijatelji, pa je sudeći prema zabeleženim kadrovima na slavlju vladala izuzetno vesela atmosfera.
Video: Sloboda Mićalović peva veliki hit