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Glumački svet nekadašnje Jugoslavije je pun velikih imena koja su ostavila neizbrisiv trag na filmu, televiziji i pozorišnim daskama.

Među umetnicama koje su osvojile publiku svojim talentom, ali i posebnom pojavom, bila je i Ljubica Jović, čija je karijera trajala decenijama, a koja i danas, u poznim godinama, ostaje posvećena umetnosti.

Iako je sasvim slučajno zakoračila u svet glume, upravo je tu pronašla svoj životni poziv. Tokom bogate karijere igrala je u brojnim značajnim ostvarenjima, a publika je pamti po ulogama u serijama i filmovima koji su obeležili televiziju prostora bivše Jugoslavije.

Gledaoci su je poslednjih godina imali priliku da vide u serijama poput "Kud puklo da puklo", "Ponos Ratkajevih" i "Najbolje godine", dok je ranije ostvarila zapažene uloge u projektima kao što su "U registraturi", "Fiškal", "Gorčina u grlu" i mnogim drugim televizijskim dramama i filmovima snimanim tokom pedesetih, šezdesetih i sedamdesetih godina.

Ipak, pozorište je zauzimalo posebno mesto u karijeri Ljubice Jović i umetničkom životu jer je scenu i neposredan kontakt s publikom smatrala najvećom vrednošću glume.

Rođena je 20. aprila 1936. godine u Banjaluci, a školovala se u Karlovcu, gde je završila gimnaziju, dok su Ljubičini prvi koraci u glumi vezani su za Omladinski studio Karlovačkog kazališta.

Tamo je dobila svoju prvu ulogu – Majku Til u predstavi "Plava ptica". Nakon toga nastavila je obrazovanje na Kazališnoj akademiji u Zagrebu, a po završetku studija postala je članica Zagrebačkog dramskog kazališta.

Ljubica Jović Foto: Printscreen/Youtube/DruštvohrvatskihfilmskihredateljaDHFR

– Prošla sam sve faze razvoja televizije od samih početaka 1956, kad su sve emisije godinama išle uživo. To je zahtevalo temeljne pripreme i odlično znanje teksta, fiksiranje detalja na kadriranju s tri kamere elektronike. Tad su sve emisije i serije rađene, naravno, u crno-beloj tehnici. "U registraturi" bila je prva serija snimana u koloru. Dakle, promene do danas su ogromne – istakla je.

Ipak, zanimljivo je da gluma nikada nije bila njen san iz detinjstva, niti nešto čemu je od najranijih dana težila.

– Ja nikad nisam bila od onih devojaka za koje je poziv glumice predmet njihovih snova. Meni se pozorište jednostavno svidelo već posle prvog susreta s njim – rekla je Ljubica Jović u intervjuu za "Filmski svet" 1959. godine.

Tom prilikom otkrila je i da veliku zahvalnost duguje reditelju Georgiju Paru, koji je primetio njen talenat dok je recitovala i pozvao je da se priključi Omladinskom studiju.

Nije želela da bude poput Brižit Bardo i Sofije Loren

U periodu kada je Ljubica Jović gradila karijeru, mnoge mlade glumice ugledale su se na velike svetske zvezde, među kojima su svakako najveće bile Brižit Bardo i Sofije Loren. Međutim, ona je imala potpuno drugačiji pogled na umetnost.

Dok su mnoge umetnice sanjale da dostignu slavu i izgled poznatih diva, Ljubica je smatrala da glumac mora da izgradi sopstveni izraz.

– Inače, apsolutnu averziju gajim prema "glumicama" tipa Brižit Bardo, Sofije Loren i njima sličnim – rekla je tada, a prenosi Yugopapir.

Iako nije želela da ima idole, to nije značilo da nije poštovala velike umetnike. Naprotiv, cenila je njihov rad, ali je verovala da prava umetnost podrazumeva autentičnost.

– Ne bih želela da imam uzora. Htela bih da izgradim sopstveni stil i, ako to nije neskromno, da ne ličim ni na koga. Ja, uostalom, tako shvatam pravu umetnost – objasnila je.

Ljubica Jović Foto: Printscreen/Youtube/DruštvohrvatskihfilmskihredateljaDHFR

Tri braka i život daleko od reflektora

Kada je reč o privatnom životu, Ljubica Jović nije često bila u centru pažnje javnosti. Prvi put se udala dok je još bila studentkinja, za televizijskog voditelja Sašu Zalepugina. Nakon toga kratko je bila u braku s jednim muzičarem, da bi joj se najveća ljubav dogodila u trećem dobu.

Treći put je izgovorila sudbonosno "da" u 69. godini, kada se udala za Fedora Capeka, koga poznaje još iz studentskih dana, a danas njih dvoje žive nedaleko od Ciriha.

Ljubica Jović Foto: Printscreen/Youtube/DruštvohrvatskihfilmskihredateljaDHFR

Ljubica nije dobila svoju biološku decu, ali je kroz suprugovu porodicu dobila priliku da uživa u ulozi bake.

– Ja nisam imala dece, a Fedor ima unučicu, pa uživam u ulozi bake – rekla je jednom prilikom za 24sata.hr.

Ljubica Jović, inače, danas ima 90 godina i već neko vreme živi mirno i povučeno, ali ne odlazi u zvaničnu penziju. Poslednja serija u kojoj je igrala je "Metropolitanci", čija je druga sezona emitovana prošle, 2025. godine.

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