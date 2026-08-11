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Jedna fotografija Jelisavete Orašanin sa festivala u Vrnjačkoj banji napravila je pravu pometnju na društvenim mrežama, ali je mnogo veću pažnju izazvala reakcija njenog dečka Pavla Mensura.

Sve je počelo kada je muškarac, koji je na festivalu radio kao obezbeđenje, objavio fotografiju sa poznatom glumicom. Na slici je prisno zagrlio Jelisavetu, a uz kadar je otkrio kako je protekao njihov susret.

Pohvalio se susretom

Muškarac je, kako je sam naveo, glumicu otpratio do restorana, razgovarao sa njom i fotografisao se za uspomenu. Međutim, posebno je odjeknula njegova tvrdnja da je uspeo da dobije i njen broj telefona.

Muškarac iz obezbeđenja objavio je fotografiju sa Jelisavetom Orašanin (1).jpg
Foto: Printscreen/Instagram

„Ne bih ja bio JA, kad najbolju ribu na festivalu i jednu od najlepših glumica, nisam upoznao, odveo do restorana, popričao, uzeo broj telefona i selfi sa osmehom. Jelisaveta Orašanin - žena zmaj!“, stoji u objavi.

Fotografija na kojoj muškarac čvrsto grli Jelisavetu brzo je počela da se širi mrežama, a onda se u komentarima pojavio Pavle Mensur.

Pavle odmah reagovao

Muškarac iz obezbeđenja objavio je fotografiju sa Jelisavetom Orašanin (2).jpg
Foto: Printscreen/Instagram

Mladi glumac nije ignorisao objavu, već je javno postavio kratko pitanje koje je privuklo više pažnje od same fotografije:

„Kad se ovo desilo?“

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 Video: Detalji veze Jelisavete i Pavla

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Jelisaveta Pavle Izvor: Kurir televizija