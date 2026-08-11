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Prvo su to učinili njeni roditelji, zatim suprug, a na kraju i sama industrija koja ju je prvobitno i uzdigla do statusa boginje. Paulina Porizkova žena koju čitav svet danas naziva apsolutnim simbolom lepog starenja, sebe smatra jednostavno nesrećnom.

Sve je počelo u Čehoslovačkoj daleke 1968. godine kada su njeni roditelji pobegli iz zemlje nakon što su sovjetski tenkovi ušli u Prag. Devojčica je tada imala samo tri godine, a pošto nisu mogli da je povedu sa sobom, ostavili su je na čuvanje baki. Punih sedam godina Paulina je rasla bez majke i oca ne shvatajući kuda su oni zapravo nestali i da li će se ikada vratiti.

Paulina sa majkom i mađim bratom Foto: SCANDIA PHOTOPRESS / AFP / Profimedia

Ponovno spajanje porodice dogodilo se tek kada je devojčica napunila deset godina i to isključivo zahvaljujući ličnoj intervenciji tadašnjeg švedskog premijera Ulofa Palmea koji je uspeo da reši taj komplikovani birokratski problem.

Iako je ovo zvučalo kao priča sa srećnim krajem, teško pitanje o tome zašto su je roditelji ostavili nosila je u sebi decenijama, a odgovor je pronašla u ordinaciji psihoterapeuta tek u zrelom dobu kada su se dečjim ranama pridružile i one odrasle.

Paulina Porizkova je sa petnaest godina počela da radi u svetu mode, pa su ubrzo usledili odlasci u Pariz, šetnje modnim pistama i unosni ugovori.Manekenkaiz istočne Evrope sa ogromnom traumom napuštenog deteta i potpuno besprekornom spoljašnjošću brzo je doživela vrtoglavi uspon.

Paulina Foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Jedno slikanje za veliko američko sportsko izdanje donelo joj je ogromnu slavu gotovo preko noći. Kasnije je otvoreno priznala da joj je lepota u to vreme davala neverovatnu moć nad ljudima i da je iskreno verovala kako je rođena isključivo za sreću.

Na jednoj zabavi u Njujorku osamnaestogodišnja Paulina upoznala je Rika Okaseka, lidera muzičke grupe Kars, koji je u to vreme imao više od četrdeset godina. Razliku u godinama i izgledu nisu primetili samo oni koji to nisu želeli, pa ih je štampa odmah prozvala lepoticom i zveri, ali se oni na to uopšte nisu obazirali i venčali su se kada je ona napunila dvadeset četiri godine.

Paulina Foto: PROPAGANDA FILMS / Album / Profimedia

Naredne godine zvučale su kao savršena priča o tome šta se dešava kada dvoje ljudi izaberu jedno drugo i ne obaziru se na tuđa mišljenja. Rodila je starijeg sina, privremeno se povukla sa modnih pista i oprobala se u filmu gde je imala i uspešne i manje uspešne projekte, a onda je 1998. godine na svet stigao i drugi sin.

Postala je član žirija u popularnoj emisiji Američki top model gde je zamenila legendarnu Tvigi i nekoliko godina je bila jedno od glavnih lica ovog šoua. Sve to je trajalo do 2009. godine kada je dobila otkaz uz zvaničnu verziju da je u pitanju obično smanjenje budžeta. Ipak, nezvanična verzija koju je iznela sama Paulina govorila je o oštrom sukobu sa producentima isključivo zato što se usudila da javno ukaže na to da njena uticajna koleginica Tajra Benks konstantno kasni na snimanja.

Paulina Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Kada je Paulina napunila četrdeset godina, nešto se drastično promenilo u ponašanju njenog supruga. Rik Okasek je prestao da je primećuje u tolikoj meri da bi ona ušla u sobu a on bi gledao pravo kroz nju.

Zatim joj je svoje ponašanje objasnio rečima koje je zapamtila do kraja života i rekao joj je da mu je sa njom uvek bilo dosadno, ali da je ranije barem bila lepa.

Svoj dotadašnji život i sve zarađene honorare uložila je u porodicu, odgajala je decu i zapostavila karijeru, a kao odgovor nije dobila zahvalnost već neopisivu bol.

Šokantan testament

Par se rastao 2017. godine, a dok razvod još uvek nije bio ni pravno završen, Paulina je u septembru 2019. godine pronašla Rika mrtvog u njegovom stanu u Njujorku usled srčane insuficijencije.

1/9 Vidi galeriju Paulina Porizkova Foto: JHPhoto / Česká editoriální fotografie / Profimedia, Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / Profimedia, - / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Tih istih dana javnost je saznala i sadržaj njegovog testamenta u kojem nije bilo ni nje ni njihovih sinova, jer ih je muzičar unapred isključio iz nasledstva. Paulina je kasnije izjavila da ju je taj potez udario mnogo jače nego sama njegova smrt.

Posle svega što je preživela napravila je izbor koji bi mnogi smatrali čudnim, a to je da jednostavno prestane da se skriva. Zadržala je sedu kosu, nije uklonila bore, u potpunosti je odbacila filtere na fotografijama i nije čak ni razmišljala o plastičnim operacijama.

Umesto toga posvetila se sportu, zdravoj ishrani i deljenju iskrenih slika na društvenim mrežama, otvoreno govoreći o tome kakav je zapravo osećaj stariti javno kada su vas svi prethodno voleli isključivo zbog mladosti.

Paulina Porizkova Foto: Profimedia

Danas je mnogi nazivaju najlepšom bakom na svetu, a ona ističe da se time izuzetno ponosi iako bi mnogo radije bila najsrećnija žena.

Posle braka sa Okasekom imala je kratku romansu sa poznatim holivudskim scenaristom Aronom Sorkinom. Ona i dalje hrabro tvrdi da je potpuno otvorena za ljubav i da je spremna da je pruži, ali se to čudo jednostavno još uvek nije dogodilo.

(Kurir.rs/Žena)

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