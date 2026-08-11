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Kajli Džener je 10. avgusta proslavila 29. rođendan, a samo nekoliko sati pre slavlja počastila je pratioce izazovnim fotografijama u jednom od novih modela svog modnog brenda „Khy“.

Rijaliti zvezda i uspešna preduzetnica pozirala je pred ogledalom u zelenom bikiniju sa maskirnim dezenom, koji je istakao njenu figuru. Fotografiju je podelila na društvenim mrežama uz veoma kratak opis:

„Omiljeni bikini.“

Kajli Džener u bikiniju slavi 29 rođendan.png
Foto: Printrscreen/Instagram/Kylie

Izdanje za rođendan

Kajli je dugu crnu kosu pustila da joj pada preko ramena, dok je letnju kombinaciju upotpunila mat crnim lakom za nokte. Iako je telefonom sakrila deo lica, mogla se primetiti njena prepoznatljiva šminka – ruž neutralne nijanse u kombinaciji sa olovkom za usne.

Najmlađa članica porodice Kardašijan-Džener poslednjih meseci često promoviše kupaće kostime i modele iz letnjih kolekcija. Mesec dana ranije pokazala je komplet španskog brenda „Paloma Vul“, sastavljen od gornjeg dela bikinija „Dido“ i odgovarajućih pantalona „Kapri“ kroja sa plavo-ružičastim cvetnim dezenom.

Stajling je tada zaokružila ružičastim gumenim papučama modne kuće „Kloe“.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove Kajli Džener u kupaćem:

Kajli Džener pozira u bikiniju Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Izgubila svoj stil

Iako danas pred kamerama deluje samouvereno, Kajli je ranije priznala da joj je posle rođenja dece bilo potrebno dosta vremena da ponovo pronađe stil u kojem se oseća prijatno.

U intervjuu za magazin „El“ otvoreno je govorila o tome kako su trudnoće, majčinstvo i promene na telu uticali na njeno samopouzdanje.

„U ranim dvadesetima rodila sam decu i tek sam otkrivala vlastiti stil, a onda sam ga izgubila. Nisam znala kako da se oblačim, a tokom obe trudnoće dobila sam po 27 kilograma“, ispričala je.

Kajli sa bivšim partnerom, reperom Trevisom Skotom, ima ćerku Stormi i sina Era. Kako je objasnila, majčinstvo je značajno promenilo njen odnos prema telu, modi i slici koju ima o sebi.

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 Video: Kajli Džener se uplašila sebe

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Kajli Džener se uplašila same sebe sa licem starice Izvor: tiktok/kyliejenner