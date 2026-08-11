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Kroz dva braka i jednu dugogodišnju vezu, slavni glumac Antonio Banderas iskusio je i turbulentne razvode i prijateljske rastanke, a ovo je priča o ključnim ženama koje su oblikovale njegov ljubavni put, od prvih filmskih koraka u domovini do statusa holivudske zvezde.

Brak je skup, a razvod još skuplji, istakao je jednom prilikom Antonio Banderas (66), najseksepilniji španski glumac, koji nema problem da na večeru ode sa sadašnjom devojkom i bivšom ženom. Sa prvom suprugom, Anom Lezom, izgubio je kontakt. Nisu se videli više od četvrt veka. Međutim, to nije slučaj sa drugom, Melani Grifit, bez koje, prema sopstvenom priznanju, ne bi mogao da zamisli svoj život. No, krenimo od početka...

Ana Leza, Antonio Banderas Foto: Featureflash Film Archive / Alamy / Profimedia

Anu je upoznao 1986. na setu Almodovarovog filma "Žene na rubu nervnog sloma". Venčali su se u Madridu nakon samo šest meseci veze. Iako brak nije potrajao, Ana Leza odigrala je presudnu ulogu u njegovoj karijeri. Naime, kada je Banderas dobio priliku da snimi prvi holivudski film, a to su bili "Kraljevi mamba" iz 1992, nije znao ni reč engleskog. Zato je Ana, koja je tečno govorila jezik, postala njegova privatna učiteljica.

Uprkos tome, brak se završio 1996. godine, a razvod je bio izuzetno skup. Sud je Banderasu naložio da plaća alimentaciju od 12.000 evra mesečno, a pripala joj je i polovina njegove zarade od filmova snimljenih tokom zajedničkog života. Glumac je kasnije ceo proces opisao kao "posao u kojem su ga uhvatili za nogu, istresli mu i poslednji dolar iz džepa i zatim pustili". Ana se povukla iz javnosti i posvetila duhovnom životu.

Antonio Banderas i Melani Grifit Foto: Profimedia

Banderasov status latino ljubavnika zacementirala je pop kraljica Madona, koja je javno i bez ustručavanja izrazila svoju opčinjenost njime u dokumentarcu "Truth or Dare" iz 1991. No, on je tada bio u braku i ostao je ravnodušan na njena udvaranja. Kasnije, kada je ponovo pokušala da ga zavede dok su snimali "Evitu", već je bio zaljubljen u Melani, ženu koja je obeležila skoro dve decenije njegovog života.

Iako je uživao u statusu globalnog seks simbola, druge za njena nisu postojale. Još kada ju je prvi put ugledao na dodeli Oskara, 1989, bio je potpuno očaran. "Pomislio sam: 'To je to. O, moj Bože'."

Kao da je čula njegovu tajnu misao, sudbina ga je spojila sa Melani 1995. na snimanju filma "Two Much", dok su oboje još bili u brakovima. Strast je bila jača od svega, i oboje su se ubrzo razveli. Venčali su se u Londonu 1996, a iste godine rodila im se ćerka Stela del Karmen. Antonio je s ljubavlju prihvatio i njenu decu iz prethodnih brakova, Dakotu Džonson i Aleksandera Bauera, koje i danas smatra svojom porodicom.

Antonio Banderas Foto: Lorenzo Carnero / Zuma Press / Profimedia

"Ona možda više nije moja supruga, ali će zauvek biti moja najbolja prijateljica. Ne bih mogao da zamislim život bez nje. Voleću je do smrti." Iako je brak delovao idilično, prevazišavši sve holivudske rokove trajanja i pisana i nepisana pravila, Melani je u decembru 2014. podnela zahtev za razvod.

"Kad god odem u Los Anđeles, obavezno se nađemo i sjajno se provedemo. Smejemo se i jednostavno uživamo. Mislim da je to veoma zdravo, a dobro je i za našu decu. Gledam ih kako dorastaju i postaju divni ljudi", istakao je Banderas, koji je ovog 10. avgusta proslavio 66. rođendan.

Njihova ćerka Stela, koja u septembru puni 30 godina, nasledila je ljubav prema filmskoj industriji, ali se opredelila za rad iza kamera. Završila je Univerzitet Južne Kalifornije, bavi se produkcijom i pisanjem scenarija, a prošlog oktobra udala se za ljubav iz tinejdžerskih dana, Aleksa Gružinskog. Intimnoj ceremoniji, održanoj u Valjadolidu u Španiji, prisustvovali su, naravno, i ponosni roditelji.

Na pitanje kako su on i Melani uspeli da ostanu u tako dobrim odnosima nakon razvoda, zgodni Španac je odgovorio da za to ne postoji jednostavan recept. "Uvek smo bili veoma iskreni jedno prema drugom. Poštovali smo se, razumeli i uvek pružali podršku jedno drugom. Rastali smo se u dobrim odnosima."

Antonio i Nikol Foto: Profimedia

Ubrzo nakon razlaza, Banderas je na Kanskom festivalu upoznao dve decenije mlađu Holanđanku Nikol Kimpel, savetnicu za investicije, s kojom je i dalje u vezi. Kako su istakli za medije, srećni su zajedno i nigde im se ne žuri.

Što se tiče zajedničke budućnosti, Antonio Banderas razmišlja sasvim racionalno. Ne veruje da će i treći put stati na "ludi kamen". Sa Nikol se, kaže, ionako oseća kao da je u braku. "Imao sam sreće jer sam pronašao osobu koja je diskretna, slatka, nežna i nije joj stalo da bude u centru pažnje. Ona je moja žena i tako živimo, kao supružnici. Ona mi uliva ravnotežu."

(Kurir.rs/Žena)

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